Neuer "The Creator"-Trailer zum SciFi-Thriller von Gareth Edwards online

Disney und die 20th Century Studios haben einen neuen Trailer für "The Creator" veröffentlicht:

Der Science Fiction-Thriller von "Rogue One: A Star Wars"-Story-Regisseur Gareth Edwards mit John David Washington, Gemma Chan und Ken Watanabe soll am 28.09.2023 in den deutschen Kinos starten und handelt vom Kampf der Menschheit gegen eine Künstliche Intelligenz im Körper eines Kindes.

Synopsis:

Inmitten eines zukünftigen Krieges zwischen der Menschheit und den Kräften der künstlichen Intelligenz wird Joshua (Washington), ein hartgesottener Ex-Spezialeinheitsagent, der über das Verschwinden seiner Frau (Chan) trauert, angeworben, den Schöpfer, den schwer fassbaren Architekten, zu jagen und zu töten einer hochentwickelten KI, die eine mysteriöse Waffe entwickelt hat, die den Krieg – und die Menschheit selbst – beenden kann. Joshua und sein Team aus Elite-Agenten reisen über die feindlichen Linien hinweg in das dunkle Herz des von KI besetzten Gebiets … und entdecken dort, dass es sich bei der weltvernichtenden Waffe, die er zerstören soll, um eine KI in Form eines kleinen Kindes handelt.

