News

"Elton John - Madman Across The Water" erscheint als 50th Anniversary Edition auf Blu-ray Disc, CD und LP

Elton John veröffentlicht sein Album "Madman Across The Water" in einer neuen 50th Anniversary Edition auf Blu-ray Disc. Diese ist in dem "Super Deluxe" Box-Set enthalten, das am 10.06.2022 mit dem Album als 5.1 Surround-Mix erscheinen soll.

In dem Set sind noch drei zusätzliche CDs enthalten. Auf CD Nr. 1 befindet sich das remasterte Album inklusive fünf Bonus-Titeln. Die zwei weiteren CDs enthalten eine Piano Demo-Version sowie einen "BBC Sounds For Saturday"-Konzertmitschnitt.

"Madman Across The Water" erscheint zusätzlich auch als Doppel-CD sowie als 4 LP-Set und als limitierte Picture Disc Vinyl-Edition.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.