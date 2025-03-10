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ELAC auf der Designmesse BLICKFANG 2025 in Stuttgart

ELAC Lautsprecher zeichnen sich in der Regel nicht nur durch ihre hohe akustische Leistungsfähigkeit, sondern auch durch ein edles, ansprechendes Design mit eleganter Formensprache aus. Davon können sich vom 14. bis 16. März auch alle Besucher der Designmesse BLICKFANG in der Stuttgarter Liederhalle überzeugen. Unter den 200 sorgfältig kuratierten Labels wird es auch exklusive ELAC Lautsprecher zu sehen und zu hören geben.

ELAC bringt das Soundsystem Debut Connex Adsum (Test), eine Zusammenarbeit mit dem New Yorker Modelabel Adsum, mit nach Stuttgart. Neben gutem Sound gibt es hier auch zeitgemäße Technik und flexible Schnittstellen inklusive HDMI und Bluetooth. Auch die Aktiv-Box "Navis" (Test) wird mit optimierter Technik und dem nordisch-eleganten Look vor Ort sein. Als klassischer Passivlautsprecher ist die ultrakompakte Elegant BS312.2 mit dabei.

Die ELAC-Komponenten kann man auf der BLICKFANG 2025 in Stuttgart an Stand 100 selbst erleben:

BLICKFANG 2025

14. bis 16.03.2025

Liederhalle Stuttgart

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