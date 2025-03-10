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Wilson Benesch präsentiert Horizon Standlautsprecher der Fibonacci Serie

Bildquelle: Wilson Benesch

Wilson Benesch stellt mit der Horizon die neueste Innovation der Fibonacci-Serie vor. Mit hohem Entwicklungsaufwand soll der High-End-Speaker neue Maßstäbe setzen, was ein kompakter Standlautsprecher leisten kann. Von der Materialwahl bis hin zur akustischen Abstimmung, alles wurde laut Hersteller basierend auf jahrzehntelanger Forschung und Entwicklung optimiert. Das siebte Modell der Fibonacci-Serie setzt auf ein biobasiertes Monocoque-Gehäuse, Tactic 3.0-Treiber und den Fibonacci Hochtöner.

Das A.C.T. 3zero Monocoque-Gehäuse kommt auch in den anderen Komponenten der Serie zum Einsatz. Im Gegensatz zu konventionellen Holz- oder MDF-Gehäusen wird eine hochentwickelte Struktur genutzt, die ungewollte Vibrationen drastisch reduzieren soll. Zwei 170mm-Tactic 3.0-Treiber mit nahtloser Integration ins Gehäuse sollen durch ihre Kontrolle und Klarheit überzeugen. Der Fibonacci Hochtöner mit einzigartiger Seidenkalotte in Kombination mit einer Kohlefaser-Halo-Struktur soll außergewöhnliche Präzision bis auf 30 kHz hinauf bieten. Gegenüber oft harten, scharf klingenden Metallkalotten wird hier eine verfärbungsfreie, sanfte Wiedergabe feinster Details für ein realistisches Klangbild möglich, so Wilson Benesch.

Die Optik vereint Eleganz mit akustischer Performance. Das aerodynamisch geformte Gehäuse minimiert interne Reflexionen und unerwünschte Klangverfärbungen, indem Schallbrechungen im Inneren verhindert werden.

Wilson Benesch präsentiert zudem zwei neue Premium-Lackierungen. Olivine ist ein tiefes metallisches Olivgrün mit changierenden Reflektionen. Black Eclipse geht je nach Lichteinfall von elegantem Schwarz in ein warmes Goldkupfer über. Die von britischen Luxusautomobilmarken inspirierten Finishes sind ab sofort für alle Fibonacci Lautsprecher verfügbar.

Die Wilson Benesch Horizon wird, wie die gesamte Fibonacci Serie, in Sheffield, England gefertigt und ist ab April 2025 im autorisierten Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 34.990,00 Euro für die Standard-Version in Mattschwarz.

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