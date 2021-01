News

"Ein perfekter Planet" auf Blu-ray Disc und als 4K Ultra HD Blu-ray-Import

Polyband veröffentlicht im Februar "Ein perfekter Planet" auf Blu-ray Disc. Die neue fünfteilige "BBC Earth"-Doku-Serie von Alastair Fothergill und Huw Cordey kommt am 01.02.2021 in den Handel und ist 75 Minuten länger als die TV-Fassung. Das Set enthält auch die kompletten ungekürzten Episoden in der original BBC-Schnittfassung inklusive englischer Tonspur mit David Attenborough.

Im Unterschied zu früheren auch auf Ultra HD Blu-ray veröffentlichten Doku-Serien wie Planet Erde II und Sieben Kontinente - Ein Planet ist in Deutschland neben der Blu-ray Disc bislang keine Ultra HD Blu-ray-Veröffentlichung geplant.

In England veröffentlicht die BBC hingegen zeitgleich "A Perfect Planet" am 1. Februar auch auf Ultra HD Blu-ray.

bereits auf Ultra HD Blu-ray erhältlich:

Ein perfekter Planet (Blu-ray Disc)

Bild: 1,78:1

Ton: DTS HD 5.1 (Deutsch, Englisch(

Extras: 50 Min. Making-of-Episode (auch in Deutsch)

