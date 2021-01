News

"Babylon 5" mit 4K-Remaster veröffentlicht

Warner hat die Science-Fiction-Serie "Babylon 5" in 4K-Auflösung remastert und bietet diese jetzt in den USA beim Streaming-Dienst HBO Max sowie zum Kauf u.a. bei Amazon Prime Video und Apple iTunes an. Die Serie ist aber nicht in 4K sondern nur in HD-Auflösung verfügbar.

Für die Neuveröffentlichung wurden alle fünf Staffeln laut Aussage eines Warner-Sprechers vom Original Film-Negativ in 4K abgetastet und auf HD-Auflösung herunterskaliert. Dabei wurden Kratzer entfernt, eine Farbkorrektur vorgenommen und CGI-Effekte auf HD-Auflösung hochskaliert. Während die Serie in 16:9 auf DVD veröffentlicht wurde, werden die neuen 4K-remasterten Versionen im Original 4:3-Format präsentiert.

In Deutschland sind die überarbeiteten Folgen noch nicht erhältlich. Ob später auch eine Blu-ray Disc-Veröffentlichung geplant ist, bleibt derzeit noch offen.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.