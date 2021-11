News

"Dune" spielt über 300 Millionen Dollar im Kino ein

Denis Villeneuves "Dune" hat jetzt bereits weltweit über 300 Millionen Dollar im Kino eingespielt. Der Großteil der Einnahmen wurde zu 75 Prozent außerhalb der USA eingespielt, wo "Dune" erst am 22.10.2021 startete. In Europa war "Dune" vor allem in Deutschland und Frankreich erfolgreich, wo der Film bereits seit Mitte September zu sehen ist.

"Dune" erscheint in Deutschland am 23.12.2021 auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray. Bereits jetzt ist "Dune" in 4K & HDR als "Heimkino-Premiere" in 4K & HDR bei Amazon Prime Video und im Apple iTunes Store erhältlich.

Die Fortzsetzung "Dune: Part Two" ist bereits für den 20.10.2023 geplant.

