DTS Play-Fi in 2021er TV-Geräten von Loewe & Hisense

Sowohl Loewe als auch Hisense wollen zukünftig Produkte mit DTS Play-Fi Unterstützung anbieten. Während Loewe bereits in der ersten Hälfte in 2021 die ersten Komponenten mit DTS Play-Fi Support auf den Markt bringen wird, werden die ersten Hisense-Geräte voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte in den Handel kommen.