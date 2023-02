News

Disney verschiebt "The Marvels"-Kinostart

Disney hat den Kinostart von "The Marvels" verschoben. In den USA wurde jetzt als neuer Kinostarttermin für den Superheldinnen-Film mit Captain Marvel, Ms. Marvel und Photon der 10.11.2023 angekündigt. Zum bislang geplanten Starttermin am 28.07. soll jetzt das Disney-Abenteuer "Geistervilla" (Haunted Mansion) in die Kinos kommen.

Durch die "The Marvels"-Verschiebung ergeben sich keine Probleme für andere Marvel-Kinofilme, da im "Marvel Cinematic Universe" in diesem Jahr nach "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" nur noch "Guardians of the Galaxy Vol. 3" im Mai geplant ist. Von Sony kommen außerdem noch "Spider-Man: Across the Spider-Verse" und "Kraven the Hunter".

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.