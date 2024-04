News

Disney: Details zu den neuen Star Wars & Marvel-Serien auf 4K Ultra HD Blu-ray

Disney hat jetzt auch die Details zu den Star Wars & Marvel-Serien von Streaming-Dienst Disney+ veröffentlicht, die in den kommenden Monaten auf Ultra HD Blu-ray erscheinen. Die vier Steelbook-Sets enthalten neben den Ultra HD Blu-rays alle Episoden auch auf Blu-ray Disc:

Star Wars: Andor – Staffel 1 (4K Ultra HD Blu-ray) 05.07.2024

Bild: 2,39:1

Ton: Englisch (Dolby Atmos), Deutsch (Dolby Digital 5.1)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Extras:

Ferrix Teil 1: Unter Besatzung des Imperiums – Tony Gilroy, Kathleen Kennedy und Diego Luna sprechen über die Ursprünge der Serie.

Aldhani: Rebellenüberfall – Begleitung der Dreharbeiten in Schottland mit Spotlights zu den Charakteren, Rebellentraining, Stunts, einer VFX–Panne und mehr.

Coruscant: Rebellionsgeflüster – Erforschung der Geschichten von ISB–Agentin Dedra, Senatorin Mon Mothma und Spionagemeister Luthen Rael.

Narkina 5: Ein Weg raus – Entdeckung des Strafsystems des Imperiums und des strengen Aussehens des Gefängnisses, Kennenlernen von Kino Loy und VFX–

Pannen.

Ferrix Teil 2: Das Imperium bekämpfen – Tony Gilroy, Diego Luna, die Schauspieler und das Team verraten, wie das Staffelfinale entstanden ist.

Star Wars: Obi-Wan Kenobi - Die komplette Serie (4K Ultra HD Blu-ray) 07.06.2024



Bild: 2,39:1

Ton: Englisch (Dolby Atmos), Deutsch (Dolby Digital 5.1)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Extras:

Schicksalsduelle: Obi-Wan gegen Vader – Deborah Chow, Ewan McGregor und Hayden Christensen untersuchen die Lichtschwertkämpfe von Obi-Wan und Darth Vader.

Die dunklen Zeiten: Schurken – Enthüllung der Geschichte der tödlichen Inquisitoren und das ikonische Aussehen von Darth Vader.

Erschaffung der Galaxis – Begrüßung von Leias liebenswerter Gefährtin Lola und Erkundung der neuen Planeten der Star Wars-Galaxis.

Audiokommentar der Regisseurin – Deborah Chow spricht in einem exklusiven Audiokommentar zum actiongeladenen Finale.

Moon Knight – Staffel 1 (4K Ultra HD Blu-ray) 21.06.2024

Bild: 2,39:1

Ton: Englisch (Dolby Atmos), Deutsch (Dolby Digital 5.1)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Extras:

Gemeinsam unbesiegbar: Das Making-Of von Moon Knight – Oscar Isaac, Ethan

Hawke, die Schauspieler und die Crew verraten, wie die Serie zum Leben erweckt wurde. Ägyptologie – Oscar Isaac, der Ägyptologe Ramy Romany und andere erkunden die

2 zusätzliche Szenen

The Falcon and the Winter Soldier – Staffel 1 (4K Ultra HD Blu-ray) 24.05.2024

Bild: 2,39:1

Ton: Englisch (Dolby Atmos), Deutsch (Dolby Digital 5.1)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Extras:

Gemeinsam unbesiegbar: Das Making-Of von The Falcon And the Winter Soldier – Erleben Sie die Entstehung dieser hoch bewerteten, weltumspannenden Actionserie zusammen mit den Schauspielern und der Crew.

Captain Americas Schild – Manchmal ist ein Schild nicht einfach nur ein Schild. Anthony Mackie und das kreative Team hinter The Falcon and the Winter Soldier sprechen darüber, was Captain Americas ikonisches Accessoire letztendlich darstellt – und über die zahlreichen Herausforderungen, die es mit sich brachte, das sperrige Requisit in Aktion zu filmen, sobald die Kameras liefen.

Pannen vom Dreh – Die witzigen Outtakes mit den Schauspielern und der Crew.

2 zusätzliche Szenen

bereits erhältlich:

