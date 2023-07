News

Disney: "Arielle, die Meerjungfrau" im Oktober auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Disney veröffentlicht neben "Guardians Of The Galaxy Vol. 3" im Oktober auch "Arielle, die Meerjungfrau" (The Little Mermaid) auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc.

Die neue Realverfilmung des Disney-Klassikers mit Halle Bailey erscheint am 13.10.2023 auf Ultra HD Blu-ray, Blu-ray Disc & DVD. Die Ultra HD Blu-ray ist mit englischem Dolby Atmos-Ton und die Blu-ray Disc mit englischem DTS HD MA 7.1-Ton ausgestattet. Die deutschen Tonspuren stehen jeweils in Dolby Digital Plus 7.1 zur Auswahl. Als Bonus-Material sind mehrere Making of-Featurettes geplant.

Arielle, die Meerjungfrau (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,39:1

Ton: Englisch (Dolby Atmos), Deutsch (Dolby Digital Plus 7.1)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Bonus-Material

Heiße Rhythmen unten im Meer

Mehr zu den Songs

Pannen vom Dreh

Klatsch und Tratsch mit den Freunden

Der Dingelhopper wird weitergereicht

Liederauswahl

Arielle, die Meerjungfrau (Blu-ray Disc)

Bild: 2,39:1

Ton: Englisch (DTS HD MA 7.1), Deutsch (Dolby Digital Plus 7.1)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Bonus-Material

