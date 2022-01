News

Discovery+ App auf Sky Q und Sky Glass in 2022

Sky und Discovery erweitern ihre Partnerschaft und werden, neben der Fortsetzung der Verbreitung des Discovery Channels über die Sky Plattform, zukünftig auch im Streaming-Bereich noch näher zusammenarbeiten. So wird Sky Launch Partner zum Deutschlandstart der Discovery+ App. Der Streaming-Dienst Discovery+ wird allen Sky Q und Sky Glass Kunden zur Verfügung stehen. Die App gibt es auf Sky Q für alle Empfangswege (Kabel/Sat/Internet), auf Sky X in Österreich und auf Sky Q Mini.

Discovery+ bietet exklusive Inhalte im Bereich Entertainment, Lifestyle, Dokus und Sport. Zum Content-Angebot gehören insbesondere erstklassige Discovery+ Originals wie „Unraveled: Mystery at the Mansion“, „Queen of Crystal Meth“ oder „Introducing, Selma Blair“, Sport-Highlights wie die Olympischen Spiele oder die Tennis Grand Slams und auch preisgekrönte BBC Naturdokumentationen wie „Der Blaue Planet“.

Sky Q und Sky Glass Kunden, die sich bei Discovery+ registrieren, können die App zwölf Monate lang ohne Zusatzkosten nutzen. Seit August 2021 sind bereits die Free-TV Channels (Eurosport 1, DMAX; TLC, TELE 5 und Home & Garden) von Discovery Bestandteil des Senderangebots auf der Sky Q IPTV Box.

Die Discovery+ App startet voraussichtlich in diesem Sommer in Deutschland und Österreich.

