Die Sky Ticket-Highlights im März

Sky hat die Highlights für den Streaming-Service "Sky Ticket" im März vorgestellt:

Serien, Shows & Dokumentationen

- FARID - Magic Unplugged: Sports Edition S2 (1.3.)

- Alaska - Eisige Freiheit S1 (1.3.) - Nat Geo

- Savage Kingdom S4 (4.3.) - Nat Geo Wild

- Euphoria Special-Episoden 1 +2 (7.3.)

- Titanic - Versunkene Geschichten S1 (7.3.) - Spiegel Geschichte

- Her Story: Bibiana Steinhaus (8.3.)

- Strike S2 (12.3.)

- Bull S5 (17.3.) - 13th Street

- Primal S1b (17.3.) - TNT Comedy

- Ausgebremst - Der 50. Geburtstag (20.3.) - TNT Comedy

- Das Dritte Reich in Farbe S1 (21.3.) - Spiegel Geschichte

- Stargate: Origins S1 (24.3.) - Syfy

- Das Alaska-Dreieck S1 (28.3.) - Discovery

- Supernatural S15 Staffel- und Serienfinale (28.3.)

- Baby God (30.3)

- 9-1-1 S4a (31.3.)

- 9-1-1: Lone Star S2a (31.3.)

Filme

- Racheakt (1.3.)

- Running with the Devil (5.3.)

- The High Note - Glaub an deinen Traum (6.3.)

- Domino - A Story of Revenge (8.3.)

- Scooby! Voll verwedelt (12.3.)

- All the Devil's Men (13.3.)

- The Professor and the Madman (15.3.)

- Don't Let Go (19.3.)

- Ode to Joy (20.3.)

- The Grudge (22.3.)

- Death by Friendship (24.3.)

- Lindenberg! Mach dein Ding (26.3.)

- General Commander - Tödliches Kommando (27.3.)

- Thank You for Your Service (29.3.)

Weitere Serien- und Film-Neustarts

- Bull S1-4 (seit 15.2.)

- Westworld S1-3 (Staffel 3 ab 21.3.)

- Blue Bloods S 3-4 (1.3.)

- U-Turn - Kein Weg zurück (2.3.)

- Der Pakt der Wölfe (7.3.)

- Tiger Team (14.3.)

- Galveston (16.3.)

- Der Sturm (21.3.)

- "Der Herr der Ringe"-Trilogie in der Special Extended Version (ab 25.3.)

- "Der Hobbit"-Trilogie in der Extended Version (ab 25.3.)

- Hulk (28.3.)

- Tanz der Vampire (30.3.)

