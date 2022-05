News

Die Disney+ Highlights im Juni

Disney hat die Neustarts bei Disney+ für den kommenden Monat vorgestellt:

Neuheiten

Juni

+ Soprano: Um jeden Preis – Staffel 1 (Star)

1. Juni

+ Club Micky Maus – Staffel 4 (Disney+ Original)

+ A Fan's Guide to Ms. Marvel (Marvel)

+ This Is Us: Das ist Leben – Staffel 6 (Star)

+ Death in Paradise – Staffel 10 (Star)

+ Die ahnungslosen Engel (Star)

3. Juni

+ Hollywood Stargirl (Disney)

8. Juni

+ Ms. Marvel (Marvel)

+ Liebe und andere Köstlichkeiten – Staffel 1 (Disney+ Original)

+ How I Met Your Father – Staffel 1 (Star)

+ Big Sky – Staffel 2 (Star)

+ Der Herzensbrecher – Staffel 1 (Star)

10. Juni

+ Jenseits der Unendlichkeit: Buzz und die Entstehung von Lightyear (Pixar)

+ The Kardashians - An ABC News Special (Star)

15. Juni

+ Snowfall - Staffel 5 (Star)

+ Love, Victor - Staffel 3 (Star)

+ Family Reboot – Staffel 1 (Disney+ Original)

22. Juni

+ Have You Seen This Man? – Staffel 1 (Star)

24. Juni

+ Rise (Disney)

+ Trevor: The Musical (Disney)

28. Juni

+ Only Murders in the Building - Staffel 2 (Star)

29. Juni

+ Baymax! – Staffel 1 (Disney+ Original)

+ Atlanta – Staffel 3 (Star)

Neue Katalog-Titel

1. Juni

+ De Streken van Wim – Staffel 1 (Star)

+ De Worsten van Babel Op de Camping – Staffel 1 (Star)

+ Death in Paradise – Staffel 1-9 (Star)

+ Parched - Kampf ums Wasser – Staffel 1 (National Geographic)

+ T.O.T.S. – Staffel 1 (Disney)

3. Juni

+ Big Mama's Haus (Star)

+ Cordobas verborgene Schätze (National Geographic)

+ Return of the clouded Leopards (National Geographic)

+ This Boy's Life (Star)

8. Juni

+ American Housewife – Staffel 5 (Star)

+ Extreme Survival mit Hazen Audel – Staffel 5 (National Geographic)

10. Juni

+ Die Chance auf Glück (Star)

+ Verlockende Falle (Star)

+ The Girl Next Door (Star)

+ Legende (Star)

+ Plan B (Star)

15. Juni

+ The Americans – Staffel 1-6 (Star)

+ New York Cops – N.Y.P.D. Blue – Staffel 7&8 (Star)

17. Juni

+ Bad Boys (Star)

+ Sag' kein Wort (Star)

+ The Fountain (Star)

+ Mel Brooks' Höhenkoller (Star)

+ In Search of Derrick Thomas (Star)

+ Lolo (Star)

+ Mighty Ruthie (Star)

+ The Two Bills (Star)

+ Ein Sommernachtstraum (Star)

22. Juni

+ Mayans M.C. – Staffel 3 (Star)

24. Juni

+ Backstory: Serena vs. The Umpire (Star)

+ Bee Season (Star)

+ Im Netz der Lügen (Star)

+ Zum Glück geküsst (Star)

+ Mack Wrestles (Star)

+ Pat XO (Star)

+ The Price of Gold (Star)

+ This Was the XFL (Star)

+ A Time to Kill (Star)

29. Juni

+ Marvel's Daredevil – Staffel 1-3 (Marvel)

+ Marvel's Iron Fist – Staffel 1&2 (Marvel)

+ Marvel's Jessica Jones – Staffel 1-3 (Marvel)

+ Marvel's Luke Cage – Staffel 1&2 (Marvel)

+ Marvel's The Defenders (Mini-Serie) (Marvel)

+ Marvel's The Punisher – Staffel 1&2 (Marvel)

+ Amerikas lustigste Tiervideos – Staffel 1 (National Geographic)

