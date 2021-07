News

Die Disney+ Highlights im Juli

Disney hat die Neustarts bei Disney+ für den kommenden Monat vorgestellt:

STAR Originals & "First Run"



MITTWOCH, 4. AUGUST

+ Grey’s Anatomy, Staffel 17, Episode 12

+ Seattle Firefighter - Die jungen Helden, Staffel 4, Episode 12

FREITAG, 6. AUGUST

+ Love, Victor – Staffel 2, Episode 8

MITTWOCH, 11. AUGUST

+ Grey’s Anatomy, Staffel 17, Episode 13

+ Seattle Firefighter - Die jungen Helden, Staffel 4, Episode 13 + 14

FREITAG, 13. AUGUST

+ Love, Victor – Staffel 2, Episode 9

MITTWOCH, 18. AUGUST

+ Grey’s Anatomy, Staffel 17, Episode 14 + 15

+ Seattle Firefighter - Die jungen Helden, Staffel 4, Episode 15

FREITAG, 20. AUGUST

+ STAFFEL-FINALE: Love, Victor – Staffel 2, Episode 10

FREITAG, 27. AUGUST

+ Vacation Friends

DIENSTAG, 31. AUGUST

+ NEUSTART: Only Murders In The Building – Staffel 1, Episode 1

STAR Katalog-Titel

4. August

+ Good Trouble – Staffel 1 + 2

6. August

+ Bobs Burgers – Staffel 10

+ Joy - Alles außer gewöhnlich

+ Mein Vetter Winnie

+ Romy und Michele - Alle Macht den Blonden

+ Rossini - oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief (Constantin Film)

+ That Thing You Do!

11. August

+ 9-1-1: Lone Star – Staffel 1

+ American Housewife – Staffel 1-3

+ Criminal Minds: Team Red – Staffel 1

13. August

+ Anna und der König

+ Bad Times at the El Royale

+ Black Widow (1987)

+ Das Verschwinden – Staffel 1 (BETA- Film)

+ Tödliche Geheimnisse Teil 1 (BETA-Film)

+ Tödliche Geheimnisse - Jagd in Kapstadt (BETA-Film)

+ Good Bye Lenin! (BETA-Film)

+ Maria, Ihm Schmeckt's Nicht! (Constantin Film)

18. August

+ Empire – Staffel 1-3

+ Tyrant – Staffel 1-3

20. August

+ 127 Hours

+ Der Club der singenden Metzger (Constantin Film)

+ Die Neue Zeit (Constantin Film)

+ Die Protokollantin (Constantin Film)

+ Sissi (Erma-Film)

+ Sissi - Die junge Kaiserin (Erma-Film)

+ Terminator: Dark Fate

25. August

+ Akte X – Staffel 10

+ Blutrote Hochzeit – Staffel 1 (BETA-Film)

+ Breeders – Staffel 1

+ Devs

+ Salamander – Staffel 1 (BETA-Film)

27. August

+ Maximilian - Das Spiel von Macht und Liebe (BETA-Film)

+ Volcano: Heißer als die Hölle

+ Was nützt die Liebe in Gedanken (BETA-Film)

+ Walk the Line

+ Wall Street (1987)

+ Wall Street: Geld schläft nicht

Disney+ Originals

MITTWOCH, 4. AUGUST

+ Chip und Chap. Das Leben im Park – Staffel 1, Episode 2

+ Marvel Studios LEGENDS – Staffel 1, Episoden 10-12

+ Monster bei der Arbeit – Staffel 1, Episode 6

+ Scott & Huutsch – Staffel 1, Episode 3

+ Walt Disney Animation Studios: „Kurzschluss" Experimentalfilme – Staffel 2

+ Die wunderbare Welt von Micky Maus – Staffel 1, Episode 13 + 14

FREITAG, 6. AUGUST

+ STAFFEL-FINALE: Die geheime Benedict-Gesellschaft – Staffel 1, Episode 8

+ Star Wars: The Bad Batch – Staffel 1, Episode 15

MITTWOCH, 11. AUGUST

+ NEUSTART: What If…? – Staffel 1, Episode 1

+ Chip und Chap. Das Leben im Park – Staffel 1, Episode 3

+ Monster bei der Arbeit – Staffel 1, Episode 7

+ Scott & Huutsch – Staffel 1, Episode 4

+ Die wunderbare Welt von Micky Maus – Staffel 1, Episode 15 + 16

FREITAG, 13. AUGUST

+ Star Wars: The Bad Batch – Staffel 1, Episode 16

MITTWOCH, 18. AUGUST

+ Chip und Chap. Das Leben im Park – Staffel 1, Episode 4

+ Monster bei der Arbeit – Staffel 1, Episode 8

+ Scott & Huutsch – Staffel 1, Episode 5

+ Tagebuch einer zukünftigen Präsidentin – Staffel 2

+ Tierisch gute Erziehung – Staffel 1

+ What If…? – Staffel 1, Episode 2

+ Die wunderbare Welt von Micky Maus – Staffel 1, Episode 17 + 18

MITTWOCH, 25. AUGUST

+ Chip und Chap. Das Leben im Park – Staffel 1, Episode 5

+ Die wunderbare Welt von Micky Maus – Staffel 1, Episode 19 + 20

+ Disney Galerie / Star Wars: The Mandalorian – Staffel 2

+ Monster bei der Arbeit – Staffel 1, Episode 9

+ Scott & Huutsch – Staffel 1, Episode 6

+ What If…? – Staffel 1, Episode 3

Disney+ Katalog-Titel



4. August

+ Käpt'n Balu & seine tollkühne Crew – Staffel 1 (Disney)

25. August

+ Mayday - Alarm im Cockpit – Staffel 11, 12, 16-18 (National Geographic)

+ When Sharks Attack – Staffel 6 (National Geographic)

27. August

+ Cruella (Für alle Abonnenten)

