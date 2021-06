News

Die Blu-ray Disc & Ultra HD Blu-ray-Highlights der Woche

Die "Indiana Jones" Ultra HD Blu-ray-Box dürfte nicht nur das Heimkino-Highlight der Woche sondern wahrscheinlich gleich des ganzen Jahres werden.

Darüber hinaus erscheint auch "The Big Ugly" mit Vinnie Jones neben der Blu-ray Disc auf Ultra HD Blu-ray und der spanische Thriller "Crime Game" bietet bereits in HD passend zum EM-Start abwechslungsreiche Action-Unterhaltung.

Bei den Klassikern sind u.a. "Jason X + Jason Goes to Hell" im Doppelpack sowie "Jagd auf einen Unsichtbaren" dabei und für die musikalische Konzertatmosphäre steht "Joe Bonamassa Now Serving: Royal Tea Live From The Ryman" zur Auswahl:

