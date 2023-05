News

"Der Super Mario Bros. Film" knackt die Kino-Milliarde

Universal hat mit "Der Super Mario Bros. Film" (The Super Mario Bros. Movie) rund einen Monat nach dem Kinostart ein weltweites Einspielergebnis von über 1 Milliarde USD erzielen können. Damit ist "Der Super Mario Bros. Film" weiterhin der weltweit erfolgreichste Kinofilm des Jahres vor "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" und "John Wick: Kapitel 4". Nach der Corona-Pandemie gelang es bislang nur "Spider-Man: No Way Home", "Top Gun: Maverick", "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" und zuletzt James Camerons “Avatar: The Way of Water", über eine Milliarde USD Einspielergebnis zu erzielen. Die Einnahmen von "Der Super Mario Bros. Film" wurden ungefähr zur Hälfte in den USA und im Rest der Welt erzielt.

Der Animationsfilm von Universals "Illumination" über den Nintendo-Helden erscheint am 22.06.2023 auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray. Beide Blu-ray-Varianten werden mit einem deutschen und englischen Dolby Atmos-Mix ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind ein Making of sowie weitere Hintergrund-Featurettes geplant. Die Ultra HD Blu-ray erscheint auch als Steelbook.

"Der Super Mario Bros. Film" wird bereits ab dem 08.06. zum Streaming auf digitalen Plattformen wie Amazon Prime Video und Apple iTunes erhältlich sein.

Der Super Mario Bros. Film (4K Ultra HD Blu-ray / Blu-ray Disc)

Bild: 2,39:1

Ton: Deutsch, Englisch (Dolby Atmos)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Extras:

- Der Cast stellt sich vor

- Level für Level: Das Making of von "Der Super Mario Bros. Film"

- Leitfaden zu "Der Super Mario Bros. Film"

- "Peaches" Mitsing-Video

- Auf moderne Weise Führen mit Anya Taylor-Joy

