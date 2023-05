News

Prime Video: Über 100 Amazon Originals bald bei "Freevee" kostenlos

Amazon kündigt in den USA an, über 100 Amazon Originals von Amazon Prime Video zukünftig auch beim kostenlosen werbefinanzierten Dienst Freevee zu zeigen.

In den nächsten Monaten wird das Angebot der bereits über 50 Amazon Originals bei Freevee schrittweise erweitert. Dazu gehören u.a. die ersten drei Folgen von "The Summer I Turned Pretty" (ab 26.05.) sowie im Jahresverlauf die ersten Staffeln von "Reacher" und "The Wheel of Time". Ebenfalls ab Mai sollen u.a. die ersten drei Folgen von "A League of Their Own", "The Terminal List" und "Paper Girls" sowie die Serien "Goliath" und "The Tick", komplette Staffeln von "Homecoming" und "Upload" sowie "Die Weite der Nacht" bei Freevee gezeigt werden.

Ab wann das Amazon Original-Angebot bei Freevee auch außerhalb der USA erweitert werden soll, ist noch offen.

Während bereits in der Vergangenheit zahlreiche Filme und Serien durch den Wechsel zu Freevee auch für zahlende Prime-Kunden nur noch mit Werbung abrufbar waren, sollen die Amazon Originals auch weiterhin parallel werbefrei bei Amazon Prime Video gezeigt werden.

Die Nutzung von Freevee ist kostenlos. Für den Abruf der Filme und Serien ist aber trotzdem die Anmeldung über ein Amazon-Konto erforderlich.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.