News

"Der Medicus 2" erscheint auf Blu-ray Disc (Update)

Constantin Film veröffentlicht "Der Medicus 2" (The Physician 2) auf Blu-ray Disc. Philipp Stölzls Historien-Drama läuft ab dem 25.12.2025 in den deutschen Kinos und erscheint voraussichtlich im Frühjahr 2026 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.

Update: Die Blu-ray Disc ist jetzt auch bei Amazon vorbestellbar:

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.