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Samsung Art Store mit neuer San Francisco Museum of Modern Art-Kollektion

Bildquelle: Samsung

Samsung baut sein digitales Kunstangebot weiter aus und integriert erstmals eine Kollektion des San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA) in den Samsung Art Store. Die neue Kollektion umfasst 34 Werke bedeutender Künstler des 20. Jahrhunderts, darunter Arbeiten von Henri Matisse, Jackson Pollock, Piet Mondrian und Diego Rivera. Die Kunstwerke sind erstmals außerhalb des Museums an der amerikanischen Westküste auf ausgewählten Samsung Displays verfügbar und ergänzen Werke aus einigen der renommiertesten Kunstmuseen der USA, darunter das Museum of Modern Art (MoMA) und das Metropolitan Museum of Art (The Met).

Der Samsung Art Store ist unter anderem auf den Lifestyle-TVs Samsung The Frame und Samsung The Frame Pro verfügbar und wurde zuletzt auf weitere TV-Serien wie Neo QLED, OLED, Mini LED und Micro RGB ausgeweitet. Ziel der Kooperationen mit weltweit führenden Museen und Galerien ist es, Kunstwerke in Museumsqualität in den Wohnraum zu bringen und Nutzern eine digitale Kunstgalerie zu Hause zu ermöglichen. Die neue SFMOMA-Kollektion ist ab sofort über den Art Store auf kompatiblen Samsung Fernsehern verfügbar.

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