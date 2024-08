News

"Depeche Mode: Spirit - The 12" Singles" erscheint als Vinyl LP-Boxset (Update)

Depeche Mode veröffentlichen im September die "Spirit - The 12" Singles" Vinyl Collection. Das limitierte 12" LP Box-Set besteht aus sieben Schallplatten mit den Maxi-Versionen der Songs aus dem 2017 veröffentlchten 14. Studio-Album von Depeche Mode und verschiedenen Remixen. Die siebte Scheibe in dem Set enthält bislang unveröffentlichte "Highline Sessions"-Aufnahmen inklusive einer Depeche Mode-Version von David Bowies "Heroes". Das limitierte "Spirit - The 12" Singles"-Set kommt am 20.09.2024 in den Handel.

Update: Die "Spirit"-Box ist jetzt auch bei Amazon vorbestellbar:

bereits erhältlich:

ebenfalls erhältlich:

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.