"Criminal Squad 2" mit Dolby Atmos auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc
Constantin Film veröffentlicht "Criminal Squad 2" (Den of Thieves: Pantera) auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Der wieder von Christian Gudegast inszenierte Action-Thriller mit Gerard Butler läuft seit dem 16.01.2025 in den deutschen Kinos und erscheint am 10.04.2025 mit deutschem Dolby Atmos-Ton fürs Heimkino. Als Bonus-Material sind u.a. ein Making of-Featurette und Deleted Scenes geplant.
Criminal Squad 2 [4K Ultra HD Blu-ray / Blu-ray Disc]
Ton: Dolby Atmos (Deutsch), Dolby Digital 5.1 (Englisch)
Bild: 2,39:1
Untertitel: Deutsch für Hörgeschädigte
Bonusmaterial
- Featurette - Flipping the Script
- Deleted Scenes
- Trailer Deutsch
- Trailer Englisch
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.