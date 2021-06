News

"Conjuring 3: Im Bann des Teufels" auf 4K Ultra HD Blu-ray?

Warner veröffentlicht "Conjuring 3: Im Bann des Teufels" (The Conjuring: The devil made me do it) voraussichtlich auf Ultra HD Blu-ray. In England gibt es dazu von Warner bereits eine offizielle Ankündigung. Es gibt aber bislang noch keinen offiziellen VÖ-Termin und da Warner bereits in der Vergangenheit schon einmal "Conjuring 2" auf Ultra HD Blu-ray angekündigt aber dann doch wieder gestrichen hatte, ist durchaus etwas Vorsicht angebracht.

Der neueste Film der Horror-Reihe soll in den deutschen Kinos laut den aktuellen Planungen ab dem 01.07.2021 zu sehen sein. In einigen Städten ist der Start im Rahmen der "Fantasy Filmfest Nights XL" bis zu zwei Wochen früher geplant.

Aus dem Conjuring-Universum wurde bislang lediglich das Spin-Off "The Nun" in Deutschland auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht. Immerhin sind neben "Conjuring" aber auch die "Annabelle"-Filme und "Lloronas Fluch" im Apple iTunes Store in 4K mit Dolby Vision und teilweise auch englischem Dolby Atmos-Ton erhältlich.