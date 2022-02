News

"Clarice": Sat.1 zeigt "Das Schweigen der Lämmer"-Fortsetzung ab März

Sat.1 zeigt ab März "Clarice" im "Free TV". Die Serien-Fortsetzung von "Das Schweigen der Lämmer" wird ab dem 15.03.2022 ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen ausgestrahlt. Zum Start werden einmalig drei Folgen am Stück in Spielfilmlänge gezeigt.

Die neue Serie ist ein Jahr nach den Ereignissen des Kinofilms von Jonathan Demme angesiedelt und soll die Geschichte von Clarice Starling bei der Aufklärung weiterer Mordfälle weitererzählen. Die Hauptrolle spielt Rebecca Breeds, die zuvor vornehmlich in TV-Produktionen wie "The Originals" oder "Pretty Little Liars" zu sehen war.

Der Kinofilm "Das Schweigen der Lämmer" ist in Deutschland bislang nur auf Blu-ray Disc und DVD erhältlich obwohl es bereits eine neue 4K-Abtastung gibt. Diese ist allerdings bislang nur im Apple iTunes Store erhältlich. In den USA wurde "The Silence Of The Lambs" bereits von Kino Lorber auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht.

