Christopher Nolan dreht "The Odyssey" mit neuer IMAX-Technik
Universal kündigt mit "The Odyssey" den nächsten Film von Christopher Nolan an. Der "Oppenheimer"-Regisseur wird die Neuverfilmung von Homers "Die Odyssee" mit IMAX-Kameras produzieren. Dabei soll eine neue IMAX-Technologie zum Einsatz kommen, die auf eigene Initiative von Christopher Nolan zusammen mit dem Kamera-Hersteller entwickelt wurde, zu der aber noch keine Details verraten wurden. Als Darsteller für den Film sind u.a. Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Anne Hathaway und Charlize Theron verpflichtet worden.
Die Erlebnisse von Odysseus nach dem Fall von Troja wurden bereits 1954 mit Kirk Douglas in "Die Fahrten des Odysseus" verfilmt. Christopher Nolans "The Odyssey" soll am 16.07.2026 in den deutschen Kinos starten.
- Oppenheimer Ultimate Collector's Edition [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Oppenheimer Ultimate Collector's Edition [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Oppenheimer [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Oppenheimer - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Oppenheimer - Steelbook [Blu-ray] bei Amazon.de
- Oppenheimer [Blu-ray] bei Amazon.de
- Oppenheimer - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Oppenheimer [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Oppenheimer - Steelbook [Blu-ray] bei jpc.de
- Oppenheimer [Blu-ray] bei jpc.de
- Oppenheimer - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei MediaMarkt.de
- Oppenheimer [4K Ultra HD Blu-ray] bei MediaMarkt.de
- Oppenheimer - Steelbook [Blu-ray] bei MediaMarkt.de
- Oppenheimer [Blu-ray] bei MediaMarkt.de
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.