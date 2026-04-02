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LEAK erweitert Sandwich-Serie um kompakten Zweiwege-Lautsprecher Sandwich 100

Bildquelle: Leak

Mit dem neuen LEAK Sandwich 100 erweitert der britische Hersteller LEAK seine Sandwich-Lautsprecherserie um ein besonders kompaktes Zweiwege-Modell für wohnraumfreundliche HiFi-Setups. Der Lautsprecher übernimmt zentrale Konstruktionsprinzipien der größeren Modelle Sandwich 150 und 250 und überträgt diese in ein kleineres Gehäuseformat.

Im Zentrum steht die weiterentwickelte Sandwich-Membrantechnologie, deren Ursprung bis ins Jahr 1961 zurückreicht. Beim Sandwich-Prinzip wird ein leichter Kern mit stabilen Deckschichten verbunden, wodurch eine besonders steife und gleichzeitig leichte Membran entsteht. Beim Sandwich 100 kommt ein Rohacell-Strukturschaumkern mit Aluminium-Deckschichten zum Einsatz. Das soll Membranverformungen reduzieren, Transienten präziser darstellen und Verzerrungen minimieren, wovon insbesondere Stimmen und akustische Instrumente profitieren sollen.

Der neu entwickelte Mittel-/Tieftöner arbeitet mit Langhub-Antrieb und soll auch bei höheren Pegeln kontrolliert und sauber spielen. Für den Hochtonbereich setzt LEAK auf eine 30-mm-Textilkalotte, die eine tiefe Trennfrequenz ermöglicht und für fein aufgelöste, langzeittaugliche Höhen sorgen soll.

Ein weiterer Fokus liegt auf der phasenkohärenten Abstimmung der Frequenzweiche, wodurch eine homogene Räumlichkeit und gleichmäßige Klangbalance auch außerhalb des Sweet Spots erreicht werden soll. Das intern versteifte und gedämpfte Gehäuse mit rückseitigem Bassreflexport dient der Resonanzkontrolle und erweiterten Tieftonwiedergabe. Optisch orientiert sich der Lautsprecher am klassischen LEAK-Heritage-Design mit Holzoptik, Aluminiumdetails und Stoffabdeckung.

Der LEAK Sandwich 100 ist ab April im Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 649 Euro pro Paar.

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