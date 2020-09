News

Bluesound stellt den neuen Netzwerk-Subwoofer PULSE SUB+ vor

Bildquelle: Bluesound

Bluesound präsentiert mit dem PULSE SUB+ einen neuen Netzwerk-Subwoofer, der mit einem 200 mm großen Polypropylen-Tieftöner und einer Dauerleistung von satten 150 Watt ausgestattet ist. Die Komponente wird drahtlos ins Heimnetzwerk eingebunden und kann dann in der App einem gewünschten Lautsprecher im Bluesound-System zugewiesen werden. Auch die weiteren Einstellungen gelingen über die BluOS-App am Smartphone, Tablet, PC oder Mac. Der schlanke PULSE SUB+ ist lediglich 15 cm tief und kann unauffällig untergebracht werden. Sogar eine Wandmontage mit der im Lieferumfang enthaltenen Wandhalterung ist möglich.

Der PULSE SUB+ ist in Schwarz und Weiß ab Oktober zur UVP von 849 Euro erhältlich. Im Bundle mit der PULSE Soundbar 2i gilt der Paketpreis von 1.699 Euro.

