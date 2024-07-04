News

Bis zu 500 Euro EM-Cashback von Hisense nur noch für kurze Zeit

Noch bis zum 14.07. bietet Hisense beim Kauf ausgewählter Produkte bis zu 500 Euro Cashback. Im Fokus der Aktion stehen die Mini-LED TVs der U7 Serie, die sich mit 4K-Auflösung und hoher Bildwiederholrate für eine qualitativ hochwertige Darstellung der Sportübertragungen empfehlen. Ein besonders großes Bild gibt es mit dem L5H Laser TV mit bis zu 100 Zoll Diagonale. Auch Kühlschränke und Waschmaschinen sind Teil der Aktion.

Wer eines der Aktionsmodelle bei einem teilnehmenden Händler kauft, kann sich bis zu 500 Euro Cashback sichern. Alle Informationen zur Cashback-Aktion gibt es unter: https://cashback.hisense.de

