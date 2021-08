News

BILD HD bereits im Testbetrieb via Satellit

Der Axel Springer-Verlag verbreitet seinen neuen Sender BILD HD bereits vor dem offiziellen Start am 22.08.2021 im Probetrieb via Satellit Astra 19.2° Ost. Dort ist Bild HD mit einer Auflösung von 1440 x 1080 Pixeln auf der Frequenz 10964 MHz H (SR 22000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK) zu empfangen. Derzeit ist auf dem Kanal aber noch kein Programm oder ein Trailer sondern nur eine Animation mit dem Hinweis auf den Sendestart am 22. August zu sehen.

BILD HD soll unverschlüsselt über Kabel, Satellit & IPTV ausgestrahlt werden und auch online abrufbar sein.

Im Mittelpunkt des Programms steht die News-Sendung BILD LIVE, die von Montag bis Freitag von 9.00 bis 14.00 Uhr ausgestrahlt wird und auch zeitgleich bei N24 Doku zu sehen sein soll.

Am Sonntag Abend läuft bei BILD ab 21:45 Uhr der Polit-Talk "Die richtigen Fragen", in dem BILD-Reporter Kai Weise und der stellvertretende Chefredakteur Paul Ronzheimer mit Gästen aus Politik und Wirtschaft sowie Experten und Betroffenen die Themen der Woche diskutieren.

Zu den Sport-Highlights von BILD gehören u.a. Montag und Freitag um 8.00 Uhr der Fußball-Talk "Reif ist Live" sowie Sonntags von 9.00 bis 13.00 Uhr ein ganzer Vormittag mit Infos und Analysten zum Geschehen in der Fußball-Bundesliga.

