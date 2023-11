News

"Beverly Hills Cop 3" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Paramount veröffentlicht "Beverly Hills Cop 3" auf Ultra HD Blu-ray. Der Action-Comedy-Klassiker von John Landis aus dem Jahr 1994 mit Eddie Murphy wird in den USA voraussichtlich am 20.02.2024 auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht und dürfte auch in Deutschland im Verlauf des kommenden Jahres als 4K-Edition erhältlich sein.

Ein vierter Teil ist bereits in Planung. Dieser wird aber nicht ins Kino kommen sondern bei Netflix zu sehen sein.

