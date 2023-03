News

"Avatar - The Way of Water" kommt schon bald in 4K mit Dolby Atmos ins Heimkino

James Camerons "Avatar: The Way of Water" wird schon bald auch im Heimkino zu erleben sein. In den USA kündigte 20th Century Studios Home Entertainment jetzt den Start des zweiten Pandora-Abenteuers zunächst auf digitalen Plattformen wie Amazon Prime Video und Apple für Ende März an. Dort soll der Film ab dem 28.03.2023 in 4K mit englischem Dolby Atmos-Sound und rund drei Stunden Bonus-Material zu sehen sein.

Eine Veröffentlichung auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc soll ebenso geplant sein aber erst zu einem späteren Zeitpunkt angekündigt werden. Das ist bereits seit längerer Zeit eine typische Vermarktungs-Strategie von Disney, die sich außerhalb des Kinos vor allem auf das Streaming bei Disney+ focussiert. In diesem Fall scheint es aber doch noch etwas anders zu sein, da der Start von "Avatar: The Way of Water" bei Disney+ in der Ankündigung überhaupt nicht erwähnt wird.

Unsere Filmkritik zu "Avatar: The Way of Water" finden Sie hier.

