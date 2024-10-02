News

Audiolab Verstärker und Streamer im Bundle für unter 1.100 Euro

Bildquelle: Audiolab

Audiolab hat mit dem Audiolab 6000A und 6000N Play ein ebenso akustisch leistungsfähiges wie preislich sehr attraktives Bundle geschnürt. Neben den beiden Audiolab-Komponenten ist im Paket auch ein TCI Adder II Koax-Digitalkabel, 60 Tage Qobuz gratis und eine verlängerte 3-jährige Garantie enthalten.

Der 6000A ist ein kraftvoller Vollverstärker von Audiolab mit besonders präzisem und dynamischem Sound mit Class AB-Verstärkung. Zusammen mit dem vielseitigen Netzwerk-Streamer 6000N Play mit DTS Play-Fi Technologie kann Musik von einer Vielzahl von Streamingdiensten, darunter Spotify, Tidal und Qobuz in hoher Qualität wiedergegeben werden.

Das Audiolab Bundle, bestehend aus 6000A, 6000N Play, TCI Adder II Koax-Digitalkabel, 60 Tage Qobuz und verlängerter Garantie ist zum Preis von 1.099 Euro (statt 1.527 Euro) erhältlich.

Weitere Infos gibt es im lokalen Fachhandel oder unter www.audiolab-deutschland.de

