Neuer Denon CEOL RCD-N12 Netzwerk-CD-Receiver mit HDMI

Bildquelle: Denon

Denon präsentiert eine Neuauflage der CEOL-Serie mit HDMI ARC und stellt das neue CEOL RCD-N12 Minisystem vor. Der Netzwerk-CD-Receiver für designbewusste Anwender kommt in kompakter Form mit abgerundeten Kanten, Display und beleuchteten Bedientasten daher. HEOS ist an Bord und auch DAB+ und UKW-Tuner sowie ein direkter Phono-Eingang sind über die HDMI ARC-Schnittstelle hinaus integriert. AirPlay 2 und Bluetooth sind ebenfalls an Bord.

Die RCD-N12 wird in den Ausführungen Schwarz und Weiß ab Anfang September 2023 für 699 Euro im autorisiertem Fachhandel und unter denon.com erhältlich sein. Der optional erhältliche passende Lautsprecher SC-N10 kostet im Paar 100 Euro.

