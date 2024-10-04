News
"Anchorman" erscheint als günstigere 4K Ultra HD Blu-ray
04.10.2024 (Karsten Serck)
Paramount veröffentlicht "Anchorman - Die Legende von Ron Burgundy" noch einmal auf Ultra HD Blu-ray. Nach der Erstauflage im "Collector's Edition Steelbook" wird die Komödie mit Will Ferrell und Christina Applegate ab dem 05.12.2024 auch als einfache Ultra HD Blu-ray in Standard-Verpackung erhältlich sein.
