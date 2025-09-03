News

Amazon "Second Chance Deal Days" mit bis zu 50% Rabatt

Amazon präsentiert vom 03.09-08.09.2025 die "Second Chance Deal Days". Bei diesem neuen Second Hand-Shopping-Event sind Rabatte von bis zu 50% auf zurückgegebene und generalüberholte Artikel möglich. Die Angebote sind jeweils nur in begrenzter Stückzahl verfügbar:

