Amazon Prime Day-Angebote nur noch heute
11.07.2025 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)
Amazon beendet heute den Amazon Prime Day und präsentiert als Highlights des Tages verschiedene Haus & Garten-Artikel. Auch das Aktions-Angebot für die Amazon VISA-Kreditkarte läuft nur noch bis zum Ende des Tages.
Ausgewählte Angebote:
ausgewählte 4K Ultra HD Blu-ray-Highlights:
- Nosferatu - Der Untote 22,97 EUR
- Alien: Romulus 22,71 EUR
- Criminal Squad 2 17,97 EUR
- Wolf Man - Steelbook 26,97 EUR
- Twisters 16,97 EUR
- Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim 22,97 EUR
- Inception - Ultimate Collector's Edition 38,49 EUR
- House Of The Dragon - Staffel 2 32,97 EUR
- Furiosa: A Mad Max Saga 14,97 EUR
- Beetlejuice Beetlejuice 14,97 EUR
- Willow 21,97 EUR
- The Sixth Sense 18,47 EUR
- Signs - Zeichen 22,97 EUR
- The Expendables 1-4 40,47 EUR
- Hagen - Im Tal der Nibelungen 17,97 EUR
- Mufasa: Der König der Löwen Steelbook 26,97 EUR
- Wicked 21,97 EUR
- ZAZ: The Collection! - Limited Collector's Edition 39,47 EUR
