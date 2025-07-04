News

Amazon stellt "Freevee"-Streaming-Dienst ein (Update)

Amazon stellt den werbefinanzierten Streaming-Dienst "Freevee" ein. Der 2019 zunächst in den USA und 2022 auch in Deutschland gestartete kostenlose Streaming-Angebot soll in Amazon Prime Video integriert werden. Auch ohne Abo wird es zukünftig eine Auswahl von kostenlosen Filmen und Serien geben.

Amazon spart sich dadurch die Weiterentwicklung von zwei unterschiedlichen Apps und seitdem Amazon Prime Video selbst Werbung anzeigt, sofern Abonnenten diese nicht gegen eine Zusatzzahlung deaktivieren, erfüllt "Freevee" keinen Zweck für Amazon mehr.

Update: Amazon kündigt für den August das Ende der eigenständigen "Freevee"-App an. Die Inhalte werden auch weiterhin über die Prime Video-App verfügbar sein. Eine Übersicht der aktuellen Freevee-Filme & Serien gibt es hier.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.