News

ARD zeigt Fußball-EM nur als Live-Stream in Full HD

ARD und ZDF zeigen die Spiele der Fußball-EM in ihren Hauptprogrammen "Das Erste" und "ZDF" lediglich in 720p-Auflösung. Die TV-Programme von ARD und ZDF werden zwar via DVB-T2 HD in 1080p ausgestrahlt. Das entspricht aber nur teilweise der tatsächlichen Auflösung der Inhalte: Während das ZDF-Programm von 720p auf 1080p hochskaliert wird sind bei der ARD zumindest einzelne Produktionen bereits seit längerer Zeit in echter Full HD-Auflösung zu sehen.

So wurden auch bei der letzten Fußball-WM erfreulicherweise die Übertragungen der ARD zumindest via DVB-T2 HD in nativer Full HD-Auflösung gezeigt. Das scheint bei der aktuellen EM nicht der Fall zu sein. Das DVB-T2 HD-Bild und der „Das Erste HD“-Webstream in der ARD Mediathek bzw. HbbTV-Anwendung sehen genauso unscharf aus wie das 720p-Signal via Satellit.

Nicht alle Streams der ARD bieten eine Full HD-Option. Teilweise steht auch nur "HD ready" zur Auswahl. In der ARD-Mediathek gibt es von den Übertragungen der EM-Spiele aber teilweise einen zusätzlichen Sportschau Full HD Live-Stream mit „Sportschau“-Einblendung am unteren Bildrand und dieser bietet die gleiche Schärfe wie das 1080p-Bild von Magenta TV der Deutschen Telekom, die alle Spiele in 1080p und auch hochskaliert in Ultra HD-Auflösung zeigt. Der Full HD-Stream kann über die ARD Mediathek-App oder unter dieser URL abgerufen werden:

https://sportschau-event.ard-mcdn.de/sportschau/event01/hls/de/master.m3u8

Der Full HD-Stream nutzt H.264-Kompression mit einer Bitrate von ca. 5-7 Mbps. Das ist zwar nicht sehr viel. Artefakte werden aber nur vereinzelt auffällig. Eine Anfrage an die ARD ob im Verlauf der EM noch eine Änderung für die DVB-T2 HD-Übertragungen zur Optimierung der Bildqualität vorgenommen wird, blieb unbeantwortet. Die ARD überträgt die beiden Vorrundenspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am 19.06. und 23.06.2024.

Anzeige

Vom ZDF ist kein Stream bekannt, der wirkliche Full HD-Inhalte zeigt. RTL überträgt auch einzelne EM-Spiele in 1080i via Satellit und Full HD via DVB-T2 HD. Dazu sind aber ein HD+ oder Freenet TV-Abo erforderlich. Für die TV-Ausstrahlung via Satellit kommt bei ARD und ZDF aus Kompatibilitätsgründen durchgängig 720p zum Einsatz.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.