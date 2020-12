News

77-Zoll OLED TV von Loewe ab sofort erhältlich

Bildquelle: Loewe

Loewe stellt mit dem bild s.77 einen neuen Bildgiganten mit OLED-Display vor, der ab sofort im selektiven Loewe Fachhandel erhältlich ist. Der bild s.77 ist mit einem SX8 Quad Core Prozessor ausgestattet und bietet 4K Ultra HD-Auflösung, neben HDR10 und HLG wird auch Dolby Vision unterstützt. Klare Besonderheit des bild s.77 ist die einzigartige Kinematik, die das Display beim Anschalten automatisch nach oben fahren lässt und den Blick auf die Soundbar freigibt.

Das Stereo-Soundsystem mit geschlossener Bassreflexbox und zehn integrierten Treibern bietet 120 Watt Musikleistung. Im Loewe Fernseher steckt Technologie von Mimi Defined, die den Klang in Echtzeit analysiert und sich an das individuelle Hörprofil des Nutzers anpasst.

Für Aufnahmen steht eine 2 TB SSD-Festplatte parat. Zwei Sendungen können gleichzeitig aufgenommen werden, auch permanent zeitversetztes Fernsehen via Tiimeshift ist möglich. Loewe bietet außerdem ein raumversetztes Fernsehen via "Loewe Follow Me" an.

Auch optisch soll der TV überzeugen. Eine klare Linienführung, eine verkleidete Rückseite und motorisch drehbare Standlösungen für Tisch und Boden, mit denen sich der TV mit der Fernbedienung ausrichten lässt, werden hier u.a. geboten.

Der Loewe bild s.77 ist ab sofort zur UVP von 11.999 Euro inklusive 2 TB SSD, wall mount, smart cover und Loewe assist Fernbedienung erhältlich. Bis Frühjahr 2021 erhält jeder Kunde im Rahmen der Smart Entertainment Bundle-Aktion eine Apple TV 4K Box gratis dazu.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.