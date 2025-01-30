News
Amazon: "3 Ultra HD Blu-rays zum Preis von 2" nur noch für kurze Zeit
31.01.2025 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)
Amazon präsentiert noch bis Sonntag die "Couchella Heimkino-Festival"-Aktion, in deren Rahmen es neben vielen Einzel-Angeboten auch eine "3 für 2" Ultra HD Blu-ray-Aktion gibt:
- "3 Ultra HD Blu-rays zum Preis von 2" mit "Top Gun: Maverick" und mehr (Die gesamte Aktions-Auswahl finden Sie über den Hinweis "Sparen: 3 UHDs für 2" auf der Produktseite) (bis 02.02.)
- Léon - Der Profi - Definitive Edition Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] 30,27 EUR
- Thanksgiving - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] 29,47 EUR
- The Equalizer 3 - The Final Chapter [4K Ultra HD Blu-ray] 25,47 EUR
- Farang - Schatten der Unterwelt - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] 27,97 EUR
- Farang - Schatten der Unterwelt [Blu-ray] 13,97 EUR
- Bad Boys: Ride or Die [4K Ultra HD Blu-ray] 27,97 EUR
- Bad Boys: Ride or Die [Blu-ray] 12,87 EUR
- Bad Boys for Life [4K Ultra HD Blu-ray] 11,77 EUR
- Gran Turismo [4K Ultra HD Blu-ray] 22,27 EUR
- Gran Turismo [Blu-ray] 9,27 EUR
- King's Land - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] 27,97 EUR
- King's Land [Blu-ray] 12,47 EUR
- House of the Dragon - Staffel 1 [4K Ultra HD Blu-ray] 31,87 EUR
- Madame Web - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] 26,27 EUR
- Madame Web [Blu-ray] 9,27 EUR
- Back to Black [4K Ultra HD Blu-ray] 27,87 EUR
- Back to Black [Blu-ray] 12,47 EUR
- Becky 2 - She's Back! [4K Ultra HD Blu-ray] 25,97 EUR
- Becky 2 - She's Back! [Blu-ray] 14,97 EUR
- Born to Kill [4K Ultra HD Blu-ray] 25,27 EUR
- Born to Kill [Blu-ray] 10,27 EUR
- Kinder des Zorns [4K Ultra HD Blu-ray] 20,87 EUR
- Kinder des Zorns [Blu-ray] 12,27 EUR
- First Strike - Erstschlag - Mediabook [Blu-ray] 25,27 EUR
- The Hidden - Das unsagbar Böse - Mediabook A [Blu-ray] 26,97 EUR
- Doc Hollywood - Mediabook [Blu-ray] 25,27 EUR
- Der tödliche Schwarm [Blu-ray] 16,87 EUR
- Der Tod kommt zweimal - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] 30,27 EUR
- Stephen King: Katzenauge [4K Ultra HD Blu-ray] 20,97 EUR
- Nikita - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] 33,87 EUR
- Reservoir Dogs Collector's Edition [4K Ultra HD Blu-ray] 37,27 EUR
- Der Dialog - 50th Anniversary Edition [4K Ultra HD Blu-ray] 22,27 EUR
- Spider-Man: Across the Spider-Verse [4K Ultra HD Blu-ray] 22,97 EUR
- Spider-Man: Across the Spider-Verse [Blu-ray] 8,87 EUR
- Ghostbusters [4K Ultra HD Blu-ray] 10,87 EUR
- Ghostbusters 2 [4K Ultra HD Blu-ray] 11,47 EUR
- Ghostbusters (2016) [4K Ultra HD Blu-ray] 10,87 EUR
- Ghostbusters: Legacy [4K Ultra HD Blu-ray] 12,47 EUR
- Sting [Blu-ray] 11,77 EUR
- Robot Dreams - Mediabook [Blu-ray] 32,97 EUR
- Robot Dreams [Blu-ray] 14,27 EUR
- The Crown - Die komplette Serie [Blu-ray] 93,27 EUR
- Tanz der Vampire - Mediabook B [Blu-ray] 23,87 EUR
- Helden aus der zweiten Reihe [Blu-ray] 10,87 EUR
