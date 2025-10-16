News

20% Rabatt auf Vinyl LPs & Boxsets bei Amazon

Amazon präsentiert wieder eine Aktion für Schallplatten-Liebhaber und bietet beim Kauf von jeweils zwei Vinyl LPs oder Boxsets einen Rabatt von 20% an. Zur Auswahl stehen diesmal über 100 verschiedene Platten u.a. von Bruce Springsteen, Die Ärzte, AC/DC, Jimi Hendrix und den Foo Fighters:

Als Amazon-Partner erhalten wir Provisionen für qualifizierte Verkäufe.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.