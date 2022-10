News

100 IMAX Enhanced-Filme bei Rakuten TV geplant

Der Streaming-Abieter Rakuten TV will in den kommenden sechs Monaten insgesamt 100 Filme im IMAX Enhanced-Format anbieten. Das Angebot soll in acht europäischen Ländern inklusive Deutschland verfügbar sein.

Bei der Ankündigung der Kooperation zwischen Rakuten, IMAX und der DTS-Muttergesellschaft Xperi wurden keine konkreten Filme oder Studios genannt, die die 100 IMAX Enhanced-Filme beisteuern werden.

Filme im IMAX Enhanced-Format werden u.a. bereits bei Disney+ sowie dem Sony-Streaming-Dienst Bravia Core angeboten.

