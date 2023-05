XXL-TEST: TWS-In-Ears Soundpeats Capsule 3 Pro - Der Angstgegner fürs Establishment

Die TWS-Hörer Soundpeats Capsule 3 Pro, die über eine aktive Geräuschunterdrückung, einen Transparenzmodus, einen adaptiven EQ mit Messung der Leistung des Gehärs über Testöne und über verschiedene DSP-Modi verfügen, werden zum fairen Preis von knapp 66 EUR auf dem deutschen Markt angeboten.

Verpackung von außen

Verpackung geöffnet

Das Case, in dem sich die Earbuds befinden, noch mit Schutz-Überzug

Zubehör entspricht dem Standard

Die Ausstattung ist auch sonst makellos für das investierte Geld, denn es kommen noch die Kompatibilität zu Hi-Res-Audio Wireless und zu LDAC hinzu.

12 mm Treiber

Technische Merkmale umfassen 12 mm messende Treiber (für eine Darstellung von Frequenzen zwischen 20 Hz und 40 kHz), ein hybrides aktives Noise Cancelling, satte 52 Stunden gesamte Spielzeit (inklusive Case), und auch ein Spielemodus mit niedriger Latenz (70ms) ist dabei. Verbaut wurden, um eine hervorragende Klangqualität bei Telefonaten zu ermöglichen, nicht weniger als sechs Mikrofone. Als Bluetooth-Standard fungiert das moderne Bluetooth 5.3.

Touch-Sensoren an den Außenseiten

Großzügiger Akku im Case

An den Außenseiten der Earbuds sind zudem Touch-Sensoren für eine einfache Bedienung angebracht. Gesteuert wird der Capsule 3 Pro in allen Funktionen über eine entsprechende App, die wir natürlich auch genauer vorstellen. Geladen wird, wie es mittlerweile üblich ist, über USB-C. Das mitgelieferte Ladekabel ist sehr kurz. zudem gibt es nur Ohrpassstücke in drei Größen. Mancher Kontrahent liefert hier 4 oder gar 5 unterschiedliche Größen mit. Leider steht nichts über IPX-Zertifikate in den technischen Daten.

Die Earbuds sitzen bequem

Schickes Case von vorn

Case von hinten

Das Finish der Capsule 3 Pro ist fürs investierte Geld ausgezeichnet. Das Case macht einen soliden Eindruck, und auch die Earbuds sind sauber verarbeitet.

