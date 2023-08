XXL-TEST: Mackie CR2-X Bar Pro und CR6S-X - Desktop-Soundbar Set mit Subwoofer für den Schreibtisch

Vom amerikanischen Traditionshersteller Mackie haben sich erneut Produkte bei uns im Testraum eingefunden.

Wir haben von Mackie bereits die CR2-X Cubes in Verbindung mit dem CR6-X Subwoofer im Einzeltest gehabt und möchten in diesem Test wissen, wie sich die CR2-X Bar Pro in Verbindung mit dem CR6-X Subwoofer schlägt.

Unser Set, bestehend aus der CR2-X Bar Pro und dem Subwoofer CR6-X, ist online für einen Preis von rund 470 EUR erhältlich.

Mackie CR2-X Bar Pro

Wenden wir uns nun den Einzelkomponenten zu. Die Soundbar ist ausschließlich in der von uns getesteten schwarzen Farbvariante für einen Einzelpreis von rund 250 EUR erhältlich und kostet somit knappe 50 EUR mehr, als die von uns bereits getesteten Cubes. Die Bar Pro verfügt ebenfalls über die BMR-Treibertechnologie. Die „Balanced Mode“ Radiatoren sollen der Soundbar zu einem sauberem, kräftigen und raumfüllenden Klang verhelfen, verspricht der Hersteller. Durch die BMR-Technologie werden separate Hochtöner sowie Frequenzweichen angeblich überflüssig.

Die CR2-X Bar PRO ist von der Höhe her so konzipiert, dass sie unter viele PC-Bildschirme passt. Die Verbindungsoptionen präsentieren sich aufgrund der verfügbaren USB-, Analog- und Bluetooth-Schnittstellen sowie eines integrierten Subwoofer-Ausgangs als angemessen umfangreich.

Anzeige



Die anpassbaren Beleuchtungselemente im Detail

Das Gehäuse der Bar Pro besteht aus schwarz matten Kunststoff und der Standfuss ist aus Metall gefertigt. In den vier Ecken der Bar Pro sind Beleuchtungselemente untergebracht. Auf der Oberseite befindet sich ein Taster, mit der sich die Beleuchtungselemente von der Farbe her verändern lassen. Mittels des dazugehörigen Tasters können die Leuchtstreifen individuelle verändert werden. So stehen dem Anwender die Farben Grün, Rot, Blau, Neon-Gelb, Violett, Rosa, Türkis sowie Gelb zur Verfügung. Zudem befindet sich in der linken unteren Ecke ein Mackie Logo sowie ein Kopfhöreranschluss.

Standfusskonzept aus Metall

Taster für die Eingangswahl sowie für die Klangeinstellungen befinden sich auf der rechten Außenseite der Soundbar

Auf der rechten Außenseite der Soundbar sind zwei Bedienelemente untergebracht. Der erste Taster in unserem Bild ist für die Klangeinstellungen verantwortlich. Wird dieser betätigt, können Equalizer-Klangkurven in Form von "Game, Voice oder Music" abgerufen werden. Der untere Taster ist für die Eingangswahl zuständig sowie fürs Bluetooth-Pairing. Zudem verfügt der Taster über LEDs, die über den gewählten Eingang informieren. Etwas umständlich, gerade wenn die Soundbar unter einem Bildschirm betrieben wird.

Die Mackie CR2-X Bar Pro offeriert leider kein dediziertes Display. Wie wir bereits einen Absatz weiter oben erwähnt haben, werden die unterschiedlichen Eingänge mittels LEDs an der rechten Außenseite angezeigt. Im oberen Mittelteil der Frontansicht, informieren zudem LEDs über die gewählte Lautstärke.

Anzeige



LEDs informieren über die Lautstärke

Die Sensortasten für die Lautstärkeanpassung sowie der Taster für die Beleuchtung

Auf der Oberseite der Mackie CR2-X Bar Pro befinden sich Sensortasten für die Lautstärkeregulierung. Die LEDs hinter der Lautsprecherabdeckung informieren über den gewählten Pegel. Rechts neben den Sensortasten sitzt ein Taster für die Beleuchtungseinheiten. Durch drücken dieses Button verändert sich die Kantenbeleuchtung in den Farben Grün, Rot, Blau, Neon-Gelb, Violett, Rosa, Türkis oder Gelb. Was uns etwas verwundert, die Beleuchtung kann nicht komplett ausgeschaltet werden.

Die Rückseite der CR2-X Bar Pro

Anzeige



Wenden wir uns nun der Rückseite des Klangriegels zu. Diese präsentiert sich unspektakulär. Im Mittelteil der Soundbar befindet sich die komplette Anschlusssektion. So befinden sich hier ein Kipptaster für das Ein- sowie Ausschalten der Bar Pro. Darauf folgt eine Buchse für den Anschluss des externen Netzteil. Nun folgt der 3,5mm messende Stereoklinkeneingang für eine kabelgebundene Verbindung zu einem Subwoofer. Ist ein Subwoofer verbunden, werden die Bässe der Soundbar automatisch abgesenkt. Der Line-In Eingang kann für weitere Zuspieler genutzt werden. Abschließend ist auf der Rückseite noch der USB-C Port zu finden. An diesem kann ein PC angeschlossen werden, um die Audiosignale vom PC auf der Bar Pro wiederzugeben.

Die Anschlüsse in der Detailansicht

Sehr gute Gesamtverarbeitung

Nach unten abstrahlendes Bassreflexrohr

Mackie CR6S-X Subwoofer

Frontansicht des Bassmachers

Wenden wir uns nun den "tieffrequenten Experten" unseres Komplettsystems zu. Der CR6-S ist ebenfalls nur in einer schwarzen Ausführung für rund 220 EUR Einzelpreis bei Amazon erhältlich.

Der 6,5-Zoll messende Tieftöner des CR&S-X strahlt nach unten ab. Das Gehäuse des Subwoofers besteht ebenfalls aus schwarzem Kunststoff und die Oberseite ist mit einem gebürsteten Finish versehen.

Nach unten abstrahlender 6,5" messender Tieftöner

Nach vorne abstrahlendes Bassreflexrohr

RGB-Beleuchtung in den Ecken und gebürstetes Oberflächenfinish

Auf der Oberseite des CR6S-X befindet sich eine Kunststoffplatte, in gebürsteter Optik. In den Außenecken der Oberseite befinden sich RGB-Beleuchtungselemente, die auf die eigenen Vorlieben verändert werden können. Mittels des dazugehörigen Tasters können die Leuchtstreifen individuelle verändert werden. So stehen dem Anwender die Farben Grün, Rot, Blau, Neon-Gelb, Violett, Rosa, Türkis sowie Gelb zur Verfügung.

Die Bedienelemente auf der Oberseite des Subwoofers

Wie wir bereits erwähnten, sind auf der Oberseite des Subwoofers Bedienelemente untergebracht. Neben den Taster für die Beleuchtungseinheit finden wir hier Sensortasten für die Lautstärkeregelung für den aktiven Bassisten. Links davon sitzt ein Sensortaster für die Stummschaltung. Wird die Bar Pro zusammen mit dem CR6S-X betrieben, ist eine Stummschaltung direkt an der Soundbar möglich. Die Einstellung des Subwooferpegels muss aber direkt am Subwoofer erfolgen.

Gummierte Standfüsse sorgen für eine gute Bodenentkoppelung

Die Rückseite des Mackie CR6S-X

Die Rückseite des Mackie CR6S-X tritt schlicht auf. So lokalisieren wir auf der Rückseite einen Netzschalter zum Ein- sowie Ausschalten des Subwoofers. Darunter befindet sich der Anschluss für den Netzstecker, mit dem der Bass-Experte ans Stromnetz angeschlossen wird.

Da es sich beim Mackie CR6S-X nicht um einen Wireless-Subwoofer handelt, muss er mittels des im Lieferumfang befindlichen 3,5 mm-Stereoklinkenkabels mit der Bar Pro verbunden werden. Dieser Anschluss befindet sich ebenfalls auf der Rückseite.

Die RGB-Beleuchtungseinheit in der Detailansicht

Anzeige

Seiten: 1 2 3

Weiter auf: Nächste Seite Tags: Bluetooth