XXL-TEST: Econik Six plus Stereo-Hub - kompakte vollaktive Lautsprecher mit herausragendem Klang und praller Ausstattung

Endlich haben wir die neuen Econik SIX zum Test in die Redaktion geliefert bekommen. Dabei handelt es sich um eines der ersten Produkte der deutschen Lautsprechermarke, die erst kürzlich ins Leben gerufen wurde. Die nachhaltig hergestellten und umweltfreundlich verpackten vollaktiven Lautsprecher gibt es derzeit zum Einführungspreis von 2.749 EUR (anstatt sonst 3.699 EUR). An Gehäuseoberflächen verfügbar sind Weiß Seidenmatt sowie Schwarz Seidenmatt. In verschiedenen Farben ist zudem der Zierring um den hoch entwickelten Hochtöner zu haben.

Diesen gibt es in den Farbversionen "Stockholm", "Kapstadt", "Tokyo" und "Toronto" nach Wahl ohne Aufpreis. Etwas schade finden wir, dass die hochwertig gefertigten Abdeckungen einen Aufpreis von 45 EUR beziehungsweise 60 EUR pro Paar kosten. Sie haften magnetisch und wirken vom Finish her tadellos.

Ohne Abdeckung

Mit schwarzer Abdeckung (Paarpreis 45 EUR)

Mit tannengrüner Abdeckung (Paarpreis 45 EUR)

Mit weißer Abdeckung (Paarpreis 60 EUR)

Mit eisblauer Abdeckung (Paarpreis 60 EUR)

Mit seidengrauer Abdeckung (Paarpreis 60 EUR)

Mit Abdeckung "Elfenbein" (Paarpreis 60 EUR)

Hier stehen zur Wahl: Tannengrün, Schwarz (je 45 EUR), Weiß, Eisblau, Elfenbein und Seidengrau (jeweils 60 EUR). Wer das Set vollaktiv und unabhängig im 2.0-Betrieb einsetzen möchte, braucht für 300 EUR noch den passenden Stereo Hub dazu.

Stereo-Hub mit externem Netzteil

Dieser ist voll ausgestattet, unter anderem mit Google Chromecast und hochwertigem Einmessystem. Wer sich ein größeres Surround-Set mit den WiSA-kompatible Aktivlautsprechern erstellen möchte, nimmt für 500 EUR den Surround Hub X (bis 7.1) inklusive Unterstützung von Dolby Atmos und DTS:X. Streamingfunktionen und Einmesssystem sind hier ebenso vorhanden. Für unseren ersten Test haben wir den Stereo Hub mitgeliefert bekommen.

Econik, die neue Marke

Bevor wir in den Test einsteigen, möchten wir kurz aufklären, was sich hinter "Econik" verbirgt.

Econik Speakers ist eine brandneue deutsche Hifi-Marke, deren Modelle mit einigen Besonderheiten auf sich aufmerksam machen möchten. Es handelt sich um zeitgemäß bestückte aktive Lautsprecher, deren Merkmale bestimmt das Interesse zahlreicher HiFi-Liebhaber wecken.

Econik: Hochwertige Verarbeitung, nachhaltiges Denken

Unter den Ausstattungsmerkmalen befinden sich neben dem Wireless-Übertragungs-Standard WiSA zudem nützliche Features wie Klang-Presets oder ein automatisches Einmesssystem. Damit die Klangqualität gelassen hohe Anforderungen erfüllt, spendiert Econik den Schallwandlern besonders hochwertige Chassis der norwegischen Edelschmiede SEAS. Da wir schon im Norden Europas gelandet sind - die Lautsprecher der HiFi-Manufaktur präsentieren sich laut Econik in zeitlos-elegantem skandinavischem Design.

Für Econik von großer Bedeutung ist das immer wichtiger werdende Thema Nachhaltigkeit, das immer mehr zu einem Kaufgrund mutiert. Econik hat sich viele Gedanken zum Thema gemacht und kann natürlich entsprechende Lösungen anbieten. Lokal gesourcte Komponenten sowie die Montage in Deutschland tragen hier ebenso ihren Teil bei wie der Einsatz ökologischer Verpackungsmaterialien und Dämmstoffe. So sind die Ecken, die die Lautsprecher im Inneren der Verpackung schützen, aus nachhaltigem Material, und ein robuster Jutesack schützt die Lautsprecher ebenfalls.

Beiliegende Rutschstopper

Die Rutschstopper, die beiliegen und unter den Boxen angeklebt werden können, sind ebenfalls aus nachhaltigem Material gefertigt.

