XXL-TEST: Die neue Teufel ULTIMA Serie im 5.1-Setup - Der Endgegner unter 1.000 Euro?

Teufel macht ernst: Mit der neuen ULTIMA Serie lösen die Klangexperten aus Berlin die sich am längsten im Sortiment befindlichen Passivlautsprecher ab. Kaum eine andere Baureihe des Herstellers hat die Kunden derart überzeugt, wie es die ULTIMA Boxen getan haben. Mit solider Verarbeitungsqualität, hoher akustischer Leistungsfähigkeit, charakteristischen Merkmalen, wie dem kupferfarbenen Mitteltöner, und schließlich dem überaus attraktiven Preis zählten die bisherigen Ultima Lautsprecher zu den begehrtesten Passivkomponenten bei Teufel. Auch Aktivlautsprecher und die Cinebar Ultima fanden, darauf basierend, ihren Ursprung.

Jetzt ist es Zeit für eine Neuauflage der passiven ULTIMA Lautsprecher-Serie. Die Grundsätze sollen erhalten bleiben: ein modernes, erwachsenes Design mit unverkennbarem Look, beeindruckende Performance und ein exzellentes Preis-/Leistungsverhältnis. In diesem Rahmen präsentiert Teufel die neuen Standlautsprecher ULTIMA 40, die Regallautsprecher ULTIMA 20 und den neuen ULTIMA CENTER.

Preise

Die neuen Teufel ULTIMA 40 Standlautsprecher

Teufel ULTIMA 20

Die Lautsprecher sind neu, der Preis bleibt: Die Komponenten der Teufel ULTIMA Serie sind identisch günstig wie die Vorgängermodelle:

Teufel ULTIMA Center

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Das 5.1-Heimkino-Set ULTIMA 40 SURROUND "5.1-Set" kommt mit je einem Paar Standlautsprecher ULTIMA 40 und einem Paar Regallautsprecher ULTIMA 20 daher. Außerdem dabei ist der ULTIMA CENTER und der bereits bekannte Aktiv-Subwoofer T 10 von Teufel. Auch das Komplettpaket bleibt preislich, wie bisher, unter 1.000 Euro:

Die Teufel ULTIMA Lautsprecher sind in Schwarz und Weiß im Teufel Webshop sowie in allen Teufel Stores erhältlich. Lautsprecher Teufel gewährt 12 Jahre Garantie auf passive Lautsprecher und 8 Wochen Rückgaberecht.

Design

Die neue Teufel ULTIMA Serie

Teufel setzt auf optische Detailoptimierungen

Die Schallwand ist mattschwarz lackiert

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Überarbeitetes Hochtöner-Waveguide-Design

Neue Sockelkonstruktion mit gerundeten Ecken

„Es ist gleichzeitig eine besondere Herausforderung und eine große Ehre, einen Klassiker wie die ULTIMA zu überarbeiten”, erklärt Erik Habermann, Senior Product Designer bei Lautsprecher Teufel.

Grundsätzlich behält man die ansprechende Optik der Vorgängermodelle bei, allerdings ergibt sich mit einigen Änderungen im Detail, die zunächst gar nicht so auffallen, ein frischer neuer Auftritt. Am markantesten ist der überarbeitete Standfuß, der unten rund zulaufende Korpus und die neu gestalteten Stoffabdeckungen. Wer genau hinsieht, erkennt, dass am Hochtöner nun nur noch vier statt bisher acht Schrauben sichtbar sind und dass die Beschriftung auf den Abdeckungen weggefallen ist. Hier ist jetzt nur noch das Teufel-"T" in Grau dezent in der unteren rechten Ecke aufgebracht.

Verarbeitung

ULTIMA 40 ohne Abdeckung

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Oberer Bereich des Standlautsprechers

Rückseite

Bassreflexöffnungen

Lautsprecheranschlüsse

Ansonsten ist vieles gleich geblieben. Die kupferfarbenen Mittel- bzw. Tiefmitteltöner mit markantem Phase Plug, die strukturierten Tieftonmembranen und die Folierung des Gehäuses. Schon die Vorgänger haben uns aufgrund der soliden Verarbeitungsqualität, trotz des günstigen Kaufpreises, überzeugt und auch die Neuauflage verdient sich hier klares Lob. Die mattschwarze Folierung sitzt an Stand-, Regal- und Centerlautsprecher wirklich sehr gut und zeigt keinerlei Einschlüsse oder Ausfransungen, auch nicht an den rückseitigen Kanten. Wenn man ganz genau hinsieht, kann man vielleicht an mancher Ecke eine Stelle mit Manko entdecken, an der die beiden Gehäuseteile zusammenlaufen, das fällt aber schon bei einem Abstand von einem halben Meter niemandem mehr auf. Seitlich oben und unten sind die Kanten mit großen Radien gerundet. Auch das erzeugt ein hochwertiges Äußeres und bietet zudem akustische Vorteile. Deutlich besser gelöst als beim Vorgänger wurde die Schallwand. Die mattschwarze Lackierung wirkt viel hochwertiger und dank des nahtlosen Abschlusses mit den Abmessungen des Boxengehäuses gefallen die Lautsprecher nun auch, wenn man die Abdeckungen abnimmt, mit einem stimmigen Auftritt.

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ULTIMA 20

Einzelansicht mit Abdeckung

Folierung schwarz matt

Rückseite

Bassreflexöffnung

Anschlüsse am ULTIMA 20

Lautsprecherabdeckung

Detailansicht

Natürlich muss man damit leben, dass die Chassis sichtbar verschraubt wurden und die Abdeckungen nicht magnetisch befestigt sind. Ein wirklich cleaner Look ergibt sich also ohne die stoffbespannten Abdeckgitter nicht, aber das ist zu verschmerzen. Die Abdeckungen selbst sitzen fest und sicher in den gummierten Stiftaufnahmen der Schallwand und die Kunststoffkonstruktion, auf der der Akustikstoff befestigt ist, wirkt sehr robust und stabil. Der Teufel-Schriftzug auf der Box selbst ist geblieben, das neue "T" auf den Abdeckungen ist gummiert und verleiht dem Ganzen ein durchaus edles, modernes Finish.

Der Tweeter unterscheidet sich doch klar und ist nun mit einem hochglanzschwarzen Waveguide ausgestattet, der nur noch vier Schrauben zur Befestigung erfordert. Eine silberne Gitterkonstruktion über der Kalotte setzt einen weiteren optischen Akzent. Beim Regallautsprecher und dem Center ist die Verschraubung des bzw. der Tiefmitteltöner mit einem schwarzen Zierring aus Metall versehen, bei den Standlautsprechern ist dies auch bei den Tieftönern der Fall. Die Chassis sind allesamt sehr gut und passgenau integriert, grobes Spaltmaß findet man nicht, den einen oder anderen Millimeter an Höhendifferenz zwischen Zierring und Chassis kann man bei dem Preis problemlos verkraften. Bringt man die Stoffabdeckung wieder an, findet man einen bündigen Abschluss mit der Schallwand vor, die mit leichtem Abstand auf dem Gehäuse aufsitzt.

Teufel ULTIMA Center

Rückseite

Anschlüsse im Detail

Schlüssellochhalterung

Der ULTIMA Center und die Regallautsprecher ULTIMA 20 setzen auf sehr dünne Gummifüßchen, die auf glatten Oberflächen für guten Stand sorgen. Bei den Standlautsprechern ULTIMA 40 erkennt man die neue, ganz leicht breitere Sockelkonstruktion. Diese wirkt hochwertiger als bei den früheren Modellen. Dafür tragen vor allem die gerundeten Ecken Rechnung. Hier kommt der identische, mattschwarze Lack zum Einsatz, wie bei der Schallwand.

Beim Look macht die neue ULTIMA Serie unserem Empfinden nach klar einen Schritt nach vorne und präsentiert sich nicht nur hochwertiger, sondern auch stimmiger und insgesamt schlichtweg attraktiver. Feine Detailoptimierungen und Überarbeitungen lassen die Modelle moderner erscheinen. Natürlich muss man innerhalb dieser Preisklasse auch Abstriche machen, aber billig wirkt die neue ULTIMA Serie überhaupt nicht, im Gegenteil.

Die Lautsprecher-Schraubanschlüsse hat man, zurecht, beibehalten. Sie sind vergoldet und gekapselt. Bei den Standlautsprechern als Bi-/Wiring-Anschlüsse ausgeführt, bei Regal- und Centerlautsprecher einzeln. Der Center bringt zudem zwei Schlüsselloch-Aufhänger für eine einfache Wandbefestigung mit. Im Gegensatz zu den Standboxen mit zwei Bassreflexöffnungen und den Regallautsprechern mit einer Öffnung hinten, allesamt sauber integriert, weist der Center ein geschlossenes Gehäuse auf.

Teufel T 10

Rückseite

Aktiv-Subwoofer unten

25cm Aluminium-Tieftöner

Standfüße

Einstellmöglichkeiten und Anschluss

Innenelektronik

Detailansicht

Über den Teufel T 10 Subwoofer müssen wir keine großen Worte verlieren. Er ist der Preisklasse entsprechend grundsolide verarbeitet, große Standfüße sorgen für erweiterten Bodenabstand. Das Gehäuse ist aus MDF gefertigt und mattschwarz foliert. Er weist Abmessungen von Abmessungen von 38 cm Tiefe, 35,10 cm Breite und 48,30 cm Höhe auf, ist mit einem 25 cm Aluminium-Chassis ausgestattet und kann, eine Besonderheit, sowohl als Downfire- als auch als Frontfire-Subwoofer verwendet werden. An Leistung stehen 150 Watt bereit, die untere Grenzfrequenz liegt laut Datenblatt bei 33 Hz. Um die Technik der neuen ULTIMA Lautsprecher geht es im nächsten Abschnitt, wer sich genauer über den Teufel T 10 informieren möchte, findet hier unseren Testbericht!

Auf Seite 2 sehen wir uns die Technik der neuen ULTIMA Serie an und widmen uns den Klangeindrücken in der Praxis

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