XXL-TEST: Arcam AVR11 - der gelungene Einstieg in die Königsklasse der AV-Receiver?

2.698 EUR (Preis von HiFi im Hinterhof) wechseln den Besitzer, wenn man sich für den Siebenkanal-AV-Netzwerk-Receiver Arcam AVR11 entscheidet. Für den Heimkino- und Mehrkanalfreund hält der im optisch charakteristischen Design gehaltene AVR11 neben sieben kräftigen Endstufen auch Decoder für Dolby Atmos, DTS:X und Auro-3D bereit. Hinzu kommt IMAX Enhanced, diese Wiedergabeoption ist aber mangels passender Software, die für die Verwendung zwingend erforderlich ist, eher theoretischer Natur. Nur vereinzelt finden sich auf Streaming-Portalen oder aber auf Ultra HD-Blu-rays entsprechende Kennzeichnungen.

Zubehör im Lieferumfang: Netzkabel, Fernbedienung, Wurfantenne, WiFi- und Bluetooth-Antennen, Mikrofon und dazugehöriges USB-Kabel

HDMI und Dirac Live

Anschlussektion mit HDMI 2.1 Terminals

Dirac Live-Mikrofon und USB-Kabel

2022 wurde aus dem AVR10 der AVR11, und das damalige Upgrade betraf insbesondere die HDMI-Sektion. Der AVR11 unterstützt daher 8K@60 Hz und HDCP 2.3. Ebenso nicht nur Dolby Vision und HDR10, sondern auch das dynamische HDR10+. Der AVR11 ist mit Dirac Live als Lautsprecher-Einmesssystem ausgestattet. Das dazugehörige Mikrofon befindet sich im Lieferumfang. Nachdem Dirac früher zwar prinzipiell sehr effektiv arbeitete, aber durch nervende Unzuverlässigkeiten negativ auffiel, ist das Lautsprechereinmess- und Room EQ-Syste mittlerweile längst Referenz auf seinem Gebiet. Der Arcam AVR11 ist überdies vorbereitet für die Dirac Live Bass Control.

Anzeige



Streaming

Der AVR11 verfügt über umfangreiche Streaming-, Netzwerk- und Multiroom-Optionen

Der AVR11 glänzt auch mit einer sehr flexibel sowie umfangreich ausgestatteten Netzwerk-/Streaming-Sektion. Zu den Merkmalen gehören hier beispielsweise Apple AirPlay 2, Google Chromecast, Spotify Connect, TIDAL Connect, Roon ready sowie ein leistungsstarkes WLAN-Modul plus Bluetooth inklusive aptX-HD. In der Praxis ist er schnell ins Netzwerk eingebunden (kabellos, in unserem Fall, oder auch per Kabel), und sofort kann man auf einfachem Wege z.B. über Spotify Connect Titel wiedergeben. Das Ganze funktioniert auch mittels Apple AirPlay 2. Wer einen Apple AirPlay 2- oder Google Home-basierten Multiroom-Verbund nutzt, kann den AVR11 ebenfalls schnell integrieren und ihm die passende Hörzone zuweisen. Die Steuerung der Netzwerk-/Streamingsektion über die Arcam MusicLife App ist ebenfalls möglich.

Wiedergabe von Spotify über AirPlay 2

Der Arcam AVR11 in der Spotify-App, verbunden über Spotify Connect

Spotify Connect-Wiedergabe

Auch, wenn die Relevanz aktuell nicht so enorm ist, freuen sich HiRes-Audio-Fans trotzdem über den MQA-Decoder. Der Arcam AVR11 ist zudem kompatibel zur Arcam MusicLive-App.

Anzeige



Technik

Innenleben

Technisch präsentiert sich der Arcam AVR11 als hochwertig ausgestattet. Das zeigt sich zum Beispiel an der D/A-Wandlung, denn für diese sind besonders präzise arbeitende ESS9026PRO DACs vorgesehen. Um die akustische Performance weiter zu verbessern, kommen ESS Referenz-Spannungsregulatoren hinzu. Die sieben Endstufen sind in klassischer Class AB-Technik ausgeführt. Die Arcam-eigene Class G-Technologie, die das Beste aus einer klanglich reinen Class A- und einer leistungsstarken Class AB-Verstärkung verbindet, kommt nur im deutlich teureren Arcam AVR31 zum Einsatz. An abrufbarer Leistung stehen stabile 85 Watt pro Kanal zur Verfügung. Der Arcam AVR11 ist in der Lage, bis zu 12 Kanäle zu managen.

Anzeige

