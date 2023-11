XXL-SPECIAL: Weihnachtskaufberatung 2023, Teil 1 - unsere Favoriten bis gut 500 EUR

Weihnachten steht schon wieder in Bälde vor der Tür, und es wird Zeit für unsere Weihnachtskaufberatung. Wir starten mit den Produkten bis gut 500 EUR und beginnen mit dem günstigsten Produkt

Lamax Sounder 2Play:

Der Lamax Sounder2 Play ist ein kompakter Bluetooth-Lautsprecher mit 360° Soundarchitektur, IP67-Zertifikat sowie Beleuchtungsoptionen und ist für preisgünstige 49,99 EUR zu haben - sucht der Weihnachtsmann ein echtes Schnäppchen, liegt er hier goldrichtig, denn man bekommt hier wirklich ein gutes Päckchen geschnürt. Die Verarbeitungsqualität ist in Anbetracht des günstigen Kaufpreises wirklich auf beachtlichem Level. So ist das Kunststoffgeflecht auf das Gehäuse hervorragend aufgebracht und die Spaltmaße sind ebenfalls sehr gut. Etwas verwundert sind wir nur, dass die Auflagefläche auf der Unterseite beim stehenden Einsatz nicht gummiert ist. So kann es beim Einsatz auf dem Schreibtisch passieren, dass sich der BT-Speaker selbstständig macht.

Beleuchtung

Der 3.600 mAh starke Li-Ion Akku garantiert Wiedergabezeiten von bis zu 24 Stunden, natürlich bei mittlerer Lautstärke und deaktivierter Beleuchtung, was richtig gut ist. Geht dem Sounder2 Play dennoch mal die Akkuleistung aus, vergehen bis zu 4 Stunden, bis der Akku wieder vollständig geladen ist, was unserer Meinung relativ lange ist. Der Sounder2 Play bietet keine Powerbank-Funktion, um das Smartdevice nachladen zu können. Sicherlich auch ein Tribut an die günstige Preisklasse.

Finish im Detail

In unserem Klangtestreihen punktete der Lamax Lautsprecher mit einer sehr guten Stimmwiedergabe, gerade in Anbetracht des Kaufpreises. So erklangen die Stimmcharaktere sehr glaubwürdig und der Lautsprecher konnte auch zahlreiche Facetten darstellen. Zudem bot der Lautsprecher bei mittleren Pegel einen vernünftigen Bass, der für diie Beschallung im Schwimmbad oder beim Treffen mit Freunden ausreichen dürfte. Als sehr löblich möchten wir die überraschend gute Freisprecheinrichtung des Lautsprechers aufführen.

Soundpeats Engine 4

Soundpeats liefert mit dem Engine 4 TWS-In-Ear-Kopfhörer einen weiteren überzeugenden Beweis dafür ab, dass man den chinesischen Hersteller zu 100 Prozent ernstnehmen sollte. Ein preislich mehr als faires, optisch elegantes, sehr gute verarbeitetes Produkt mit einem hervorragenden Klang, mit Hightech (Koaxialtreiber) und guter App-Steuerung - das ist eine Ansage.

App mit Gehör-Check

Man verzichtete hier auf eine aktive Geräuschunterdrückung - die Engine 4 dichten aber bei Wahl des richtigen Ohrpassstücks gut ab und lassen nicht zu viele Umgebungsgeräusche durch.

Hochwertige Verarbeitung

Es ist beinahe nicht vorstellbar, für diesen kleinen Betrag wirklich gute TWS mit koaxialem Chassis zu bekommen - doch die chinesische Brand meistert diese Mission souverän. Die Akku-Laufzeiten gehen auch in Ordnung.

Sharp CP-SS30:

Nahezu unglaublich: Lediglich 95 EUR kostet das Sharp CP-SS30-Set. Die nach dem Master/Slave-Prinzip konzipierten Aktivlautsprecher verfügen neben Bluetooth 5.0 noch über Anschlüsse für weitere Zuspieler in Form von Aux, RCA, optisch sowie USB.

Die Gehäuse verfügen über eine ordentlich aufgebrachte Folierung, die in Anbetracht der Preisklasse, sehr ordentlich aufgebracht ist. Die Lautsprecherabdeckungen bestehen aus Kunststoff und sind mit schwarzem Akustikstoff bezogen. Das Gewebe ist sauber aufgebracht und sitzt fest.

Anschlussmöglichkeiten

Die Lautsprecher bringen zahlreiche vorfertigte Equalizer-Klangkurven in Form von Classic, Pop, Rock, Movie, sowie Voice mit. Nach zahlreichen Hörversuchen haben wir uns entschieden, diese vorgefertigten Klangschemen nicht zu verwenden, sondern haben unsere eigenen EQ-Einstellungen unter dem Punkt "Custom" vorgenommen - dann erhält man zum schmalen Kaufpreis einen überraschend guten Klang.

Bedienelement am Master-Lautsprecher

So punkteten die Aktivlautsprecher mit einer ordentlichen Wiedergabe von vokalen Elementen. Auch der Tieftonbereich präsentierte sich mit ordentlich Nachdruckend mit klarer Struktur. Für ihren schmalen Kaufpreis haben uns die CPSS30 durchaus überzeugt und bieten einen ansprechenden Gegenwert fürs Geld.

Hama X Canton Mate Pro:

Für schmale 109 EUR ist der Mate Pro als Gemeinschaftsproduktion von Canton und Hama am Start und kann sich in unserem Test durchaus profilieren. Das beginnt mit dem wirklich günstigen Kaufpreis von gerade einmal 109 EUR. Dafür bekommt der Käufer einen großen, solide verarbeiteten Bluetooth-Lautsprecher mit drei gut funktionierenden unterschiedlichen EQ-Modi und der Option, zwei der Speaker wireless zu einem Stereo-Paar zu koppeln.

Im Detail

Spritzwasser- und staubgeschützt ist der Mate Pro auch, und mit 60 Watt ist die Leistung der eingebauten Verstärkereinheit großzügig bemessen. Das Zweiwege-Lautsprechersystem wird von passiven Radiatoren unterstützt.

Seitliche Treiber

Akustisch dürfte es schwer fallen, einen besser klingenden BT-Speaker für weniger Geld zu bekommen. Hier kann das Christkind daher bedenkenlos zugreifen, denn mit guter Räumlichkeit, ordentlicher Gesamtdynamik und einer vernünftigten Stimmwiedergabe kann sich in dieser Liga garantiert nicht jeder aktive Bluetooth-Lautsprecher schmücken.

beyerdynamic Blue Byrd ANC der 2. Generation:

Der Blue BYRD ANC ist ein klassischer Bluetooth In-Ear-Kopfhörer mit Nackenband mit ANC und ist für 129 EUR im Handel erhältlich - natürlich auch direkt beim Hersteller.

Um die bestmöglich Sprachqualität bei Telefonaten zu erhalten, verfügt der Heilbronner In-Ear Hörer über ein hochwertiges Mikrofon und die Qualcomm cVc Technologie. Aufgrund der Qualcomm aptX Adaptive und AAC Audio-Codecs kann das Headset mit Android- und Apple Smartdevices optimal zusammenarbeiten. Dank der Multipoint-Funktion ist es möglich, eine Bluetooth Verbindung mit zwei Geräten gleichzeitig aufzubauen.

Kopfhörer plus Zubehör

Der Akku des Blue BYRD liefert Wiedergabezeiten von bis zu 14 Stunden, was kein schlechter Wert ist. Für einen kompletten Ladevorgang benötigt der Beyerdynamic In-Ear ca. 1:40 Stunden. Ebenfalls besitzt der Blue BYRD eine Schnellladefunktion. So reicht eine Ladedauer von 10 Minuten für ca. zwei Stunden Spielzeit aus. Erfreulich: Während des Ladevorgangs kann der Kopfhörer weiter benutzt werden.

Aufwändige App

In unseren Klangtestreihen überzeugte uns die Freisprecheinrichtung mit einem sehr natürlichen Klangbild. Bei der Musikwiedergabe punktete der Blue BYRD mit einer sehr facettenreichen und detaillierten Gesamtwiedergabe. Selbst anspruchsvolle Stimmcharaktere haben die In-Ear Kopfhörer gekonnt wiedergegeben.

LG XBOOM DX03

Nur noch 199 EUR (UVP: 299 EUR) kostet der schon optisch sehr interessante LG XBOOM360 DX03 (Preise können je nach Farbe des Gehäuses variieren). Er ist in den Farbvarianten Schwarz, Beige sowie Koralle z.B. im Onlinestore des Herstellers erhältlich. Neben der Bluetooth 5.1-Konnektivität verfügt der überraschend edel wirkende aktive Lautsprecher über eine 360° Soundcharakteristik.

App-Steuerung

Wir haben diese Funktion ausgiebig getestet - uns konnte der 360° Sound des LG absolut überzeugen, auch wenn sich dazu widersprüchliche Meinungen finden, was wir nicht nachvollziehen können. Räumlich dicht, homogen, und mit einer guten Ortungsmöglichkeit für vokale sowie instrumentale Elemente.

Stimmungslicht

Dei Anmutung des Lautsprecher ist hochwertig, die Verarbeitung hervorragend. Ausgestattet mit einem 3.900 mAh Akku liefert der XBOOM Wiedergabezeiten von bis zu 24 Stunden. Ist der Akku dann doch mal komplett leer, vergehen bis zu 5 Stunden, bis dieser wieder voll geladen ist. Über eine Powerbank-Funktion, um etwa das Smartdevice zu laden, verfügt der XBOOM Lautsprecher nicht. Integriert wurde dafür ein Stimmungslicht, untergebracht in einer Tropfenform aus hochwertigen Glas mit zahlreichen Betriebs-Modi, die per App steuerbar sind.

