TEST: Lamax Sounder2 Play - kann der preisgünstige Bluetooth-Lautsprecher in der Praxis überzeugen?

Vom tschechischen Elektronikhersteller Lamax haben wir erneut ein Testsample in der Redaktion getestet: Mit dem Sounder2 Play haben wir einen sehr kompakten Bluetooth-Lautsprecher für einen Einzeltest erhalten.

Der Sounder2 Play kann direkt im Onlineshop des Herstellers für günstige 49,99 EUR bestellt werden und ist nochmals preiswerter als der von uns bereits getestete Sounder2.

Der Sounder2 Play verfügt über zwei 48 mm große Treibereinheiten, die von 2 x 12 Watt tatkräftig versorgt werden. Neben einer 360° Soundarchitektur bringt der Bluetooth-Speaker beleuchtete Passivradiatoren auf den beiden Außenflanken sowie eine integrierte Freisprecheinrichtung mit.

Der Sounder2 Play stehend

Für eine ressourcenschonende Verbindung zum Smartdevice sorgt Bluetooth in der Version 5.3. Durch die Lamax BeatShare Technologie können zwei Lamax-Lautsprecher gekoppelt werden und erzeugen dadurch ein True Wireless Stereo Klangbild.

Durch seine sehr kompakten Abmessungen von 186 mm Höhe sowie einer Breite und Tiefe von 74 mm lässt sich der Bluetooth-Lautsprecher problemlos ist der Sport- oder Schwimmbadtasche verstauen. Dank der integrierten Trageschlaufe auf der Rückseite kann der 518 Gramm leichte Lautsprecher problemlos von A nach B transportiert werden. So kann man den Speaker auch am Wanderrucksack durch die Schlaufe prpoblemlos befestigten.

Beleuchteter Passivradiator inkl. Lamax Schriftzug

Wie wir bereits eingangs erwähnten, verfügt der Lamax Sounder2 Play über ein Stimmungslicht. Dieses befindet sich auf den beiden Außenflanken, bei den Passivradiatoren. Dem Nutzer stehen insgesamt fünf Beleuchtungsschemen zum Abruf. Die Beleuchtung kann aber auch komplett deaktiviert werden, um z.B. Akku zu sparen.

Ein USB-Ladekabel liegt dem Lieferumfang bei

Apropos Akku, der Sounder2 Play verfügt über einen 3.600 mAh starken Li-Ion Akku. Dieser soll Wiedergabezeiten von bis zu 24 Stunden generieren, natürlich bei mittlerer Lautstärke und deaktivierter Beleuchtung. Geht dem Sounder2 Play dennoch mal die Puste aus, vergehen bis zu 4 Stunden, bis der Akku wieder vollständig geladen ist, was unserer Meinung nach doch relativ lange ist. Für das Aufladen des Speakers liegt im Lieferumfang ein USB-C Kabel bei, und, wie üblich, befindet sich im Lieferumfang kein Netzteil. Der Sounder2 Play verfügt über keine Powerbank-Funktion, somit ist ein Laden vom Smartdevice am Speaker nicht möglich. Gut, in dieser Preisklasse verschmerzbar.

Beleuchteter Passivradiator mit Lamax Logo

Sehr gute Detailverarbeitung am Lamax Sounder2 Play

Die Designsprache des Lamax Sounder2 Play präsentiert sich von der schlichten und zeitlosen Seite. Das Gehäuse ist komplett mit einem schwarzem Kunststoffgeflecht ummantelt, das sehr sauber und fest aufgebracht ist. Ein leichter Sturz dürfte dem Sounder2 daher wohl nichts anhaben können.

Um den Bluetooth-Lautsprecher effektiv vor Umwelteinflüssen zu schützen, besitzt dieser eine IP67 Klassifizierung. Dies bedeutet, dass der Speaker staubdicht ist und zudem Wasser für einen bestimmten Zeitraum am Eindringen hindern kann. Ein leichter Regenschauer oder Wasserspritzer im Schwimmbad machen dem BT-Speaker nichts aus.

Gummierte Bedienelemente am Sounder2 Play

Kommen wir nun zur Bedienung des Lamax Sounder2 Play. An der Front befinden sich zahlreiche gummierte Bedienelemente. Der erste Taster ist für das Ein- sowie Ausschalten des Lautsprechers gedacht. Wird dieser Taster im Betreib nur kurz betätigt, ändert sich das Beleuchtungsschema an den beiden Außenradiatoren. Hier stehen ingesamt fünf Beleuchtungsmodis zur Verfügung und können einfach durch ein kurzzeitiges Betätigen verändert bzw. abgeschaltet werden. Der nächste Taster ist für ein erhöhen der Lautstärke. Wird dieser Button lange betätigt, wird der darauffolgende Titel abgespielt. Der Button mit dem Lamax-Logo hat zahlreiche Funktionen. Ein kurzzeitiges Betätigen startet bzw. pausiert die Wiedergabe. Um den Sprachassistenten des Smartdevice aufzurufen, muss dieser Taster gedrückt und gehalten werden. Erfolgt ein Anruf, kann er angenommen und beendet werden, wenn der Button kurz gedrückt wird. Möchte der Anwender den Anruf nicht annehmen, kann dieser durch ein langes Betätigen dieses Tasters abgelehnt werden. Der Minus-Knopf ist für Verringern der Lautstärke, wird dieser länger gedrückt, wird der vorherige Titel abgespielt. Mittels der M-Taste können die Eingänge gewählt werden. Die Eingänge Bluetooth, microSD-Karte und Aux stehen zur Verfügung. Der letzte Taster ermöglicht bei Betätigung die Verbindung zu einem weiteren Lamax Lautsprecher, um im True Wireless Stereo Verbund zu spielen.

Die Bedienung klappte intuitiv und die Bedienelemente haben allesamt einen sehr guten Druckpunkt, was in Anbetracht der Preisklasse nicht selbstverständlich ist.

Die Rückseite des Sounder2 Play, stehend

Wenden wir uns nun der Rückseite des Lamax Sounder2 Play zu. Im oberen Teil des Lautsprechers, ist die Trageschlaufe angebracht, mit der der Speaker komfortable von A nach B bewegt werden kann. Eine Etage tiefer und gut geschützt von einer gummierten Kappe, sitzen die Anschlüsse des Lamax Speaker. Entfernt man diese, wird der Blick frei auf die Ladebuchse, den Aux-Eingang sowie den Einschub, für eine mircoSD-Karte.

.... und liegend

Integrierte Trageschlaufe

Anschlüsse und microSD-Karteneinschub

