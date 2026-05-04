"28 Days Later" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook
04.05.2026 (Karsten Serck)
Sony veröffentlicht "28 Days Later" auf 4K Ultra HD Blu-ray. Danny Boyles erster Teil der Horror-Reihe aus dem Jahr 2002 erscheint am 03.09.2026 als Ultra HD Blu-ray-Steelbook. Die Ultra HD Blu-ray wird voraussichtlich mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind Featurettes, geschnittene Szenen und ein alternatives Ende geplant.
bereits erhältlich:
