"28 Days Later" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook

04.05.2026 (Karsten Serck)

Sony veröffentlicht "28 Days Later" auf 4K Ultra HD Blu-ray. Danny Boyles erster Teil der Horror-Reihe aus dem Jahr 2002 erscheint am 03.09.2026 als Ultra HD Blu-ray-Steelbook. Die Ultra HD Blu-ray wird voraussichtlich mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind Featurettes, geschnittene Szenen und ein alternatives Ende geplant.

